Зрелищна катастрофа: Кола се вряза в заведение във Враца - двама са в болница (СНИМКИ и ВИДЕО)

Двама са в болница след зрелищна катастрофа тази нощ във Враца.

Автомобил със софийска регистрация се е врязал в заведение за бързо хранене.

При инцидента са пострадали шофьорът на колата и негов спътник - на 25 и 22 г. Мъжете се лекуват в плевенска болница.

Единият е с фрактура на крайник, а другият е с травма на главата, съобщиха от дирекцията на полицията в Плевен.

Двамата най-вероятно са се движили с превишена скорост.

Ударът е бил толкова силен, че са минали през бариерата на паркинг на голяма верига магазини във Враца, врязали са се в бар грила, минали са през метално заграждение и са спрели на жп релсите.

След катастрофата двамата са избягали от местопроизшествието и след това са се предали на полицията в Червен бряг. Не е ясно дали на място са били тествани за алкохол и наркотици.