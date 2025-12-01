БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван...
Чете се за: 02:25 мин.
Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали...
Чете се за: 00:55 мин.

Зрелищна катастрофа: Кола се вряза в заведение във Враца - двама са в болница (СНИМКИ и ВИДЕО)

от БНТ , Репортер: Мирослава Георгиева
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Ударът е бил толкова силен, че са минали през бариерата на паркинг на голяма верига магазини във Враца, врязали са се в бар грила, минали са през метално заграждение и са спрели на жп релсите

Двама са в болница след зрелищна катастрофа тази нощ във Враца.

Автомобил със софийска регистрация се е врязал в заведение за бързо хранене.

При инцидента са пострадали шофьорът на колата и негов спътник - на 25 и 22 г. Мъжете се лекуват в плевенска болница.

Единият е с фрактура на крайник, а другият е с травма на главата, съобщиха от дирекцията на полицията в Плевен.

Двамата най-вероятно са се движили с превишена скорост.

Ударът е бил толкова силен, че са минали през бариерата на паркинг на голяма верига магазини във Враца, врязали са се в бар грила, минали са през метално заграждение и са спрели на жп релсите.

След катастрофата двамата са избягали от местопроизшествието и след това са се предали на полицията в Червен бряг. Не е ясно дали на място са били тествани за алкохол и наркотици.

Нов етап от кризата с боклука в "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина"
Нов етап от кризата с боклука в "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина"
"Никой не е дошъл": Без помощ за хората след придошлите води в Ново Делчево "Никой не е дошъл": Без помощ за хората след придошлите води в Ново Делчево
Чете се за: 02:52 мин.
Събират средства за нов концертен роял за Музикалното училище в Бургас Събират средства за нов концертен роял за Музикалното училище в Бургас
Чете се за: 00:22 мин.
Единственото родилно отделение в Севлиево спира работа Единственото родилно отделение в Севлиево спира работа
Чете се за: 00:40 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила нискоемисионната зона за автомобили в София Важно за шофьорите: От днес влиза в сила нискоемисионната зона за автомобили в София
Чете се за: 01:10 мин.
Криза с боклука и в районите "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина" от днес? Криза с боклука и в районите "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина" от днес?
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали пешеходец и полицай Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали пешеходец и полицай
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Първи работен ден за Благомир Коцев след ареста: Зареден съм и отпочинал Първи работен ден за Благомир Коцев след ареста: Зареден съм и отпочинал
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Зрелищна катастрофа: Кола се вряза в заведение във Враца - двама са в болница (СНИМКИ и ВИДЕО) Зрелищна катастрофа: Кола се вряза в заведение във Враца - двама са в болница (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Нов етап от кризата с боклука в "Изгрев",...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
"Никой не е дошъл": Без помощ за хората след придошлите...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Започва продажбата на стартовите комплекти евромонети в страната
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Съдбата на Украйна: "Продуктивни преговори" и...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
