Европрокуратурата обвини бившия кмет на Варна Иван Портних
Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали...
"Никой не е дошъл": Без помощ за хората след придошлите води в Ново Делчево

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
У нас
Четири дни след наводненията в Югозападна България започна описът на щетите

"Никой не е дошъл": Без помощ за хората след придошлите води в Ново Делчево
Снимка: БТА
Четири дни след наводненията в Югозападна България започна описът на щетите в общините Сандански, Петрич, Струмяни и Симитли.

Поетапно там отменят и обявеното бедствено положение.

В най-засегнатото от придошлите води населено място Ново Делчево хората сигнализираха, че за разчистването на домовете и улиците в селото не им е оказана помощ.

След спирането на поройните дъждове Катерина и дъщеря й започват да отводняват и разчистват новия дом на семейството. Без никаква помощ.

Катерина Джамбазова - пострадала от наводнението в Ново Делчево:
Все още никой не е дошъл, обадили сме се навсякъде и в община Сандански и нашият кмет, никой не е дошъл, поне да ни се обадят, поне да ни попитат как се чувстваме.

Местните са подавали често сигнали, че трябва да се изчисти дерето, което минава през селото. Реакция обаче от местната власт нямало.

Десислава Граматикова - пострадала от наводнението в Ново Делчево:
Многократно сме подавали сигнали, каналът така и не е изчистен повече от 30 години. Чакаме мерки, чакаме някакво решение. Със сигурност можеше да се избегне, защото знаем от къде дойде водата.

Благой Дончев - заместник-кмет на община Сандански:
Просто водните маси на част от село Лешница, Склаве, Джигурово се оттичат към село Ново Делчево, в селото има само един канал и това водно количество, което падна за два часа над 60 литра няма как да поеме този канал.

Хората продължават да твърдят, че не само дъждовете са причинита за бедствието.

Десислава Граматикова - пострадала от наводнението в Ново Делчево:
Това не е вода от дъждовете, тя се събира в язовира от дъжда, но това не беше само от дъждовната вода, това беше изпуснат язовир.

Бисер Михайлов - директор на Напоителни системи "Струма-Места":
Категорично водни маси не са изпускани от изравнителите на "Напоителни системи" и не това беше причината. За мен единствената причина беше голяма количество валежи за кратък период от време и скални води.

След приключване на описа на щетите, засегнатите от наводненията общини ще поискат помощ от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

#опис на щетите #Югозападна България #проливни дъждове

Последвайте ни

