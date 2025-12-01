Среща на военните министри на ЕС: Обсъждат подкрепата за Украйна

Военната подкрепа за Украйна ще бъде във фокуса на вниманието на среща на министрите на отбраната на Европейския съюз днес в Брюксел.



Министрите ще обсъдят изпълнението на инструмента SAFE с мерки за повишаване на отбранителните способности на страните членки.

Ще се дискутират и начините за засилване на сътрудничеството в областта на отбраната и промишлеността, както и усилията за противодействие на руския "сенчест" флот.

В срещата ще вземе участие украинският министър на отбраната Денис Шмигал.

България ще бъде представена от военния министър Атанас Запрянов.