Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали...
ЗАПАЗЕНИ

Среща на военните министри на ЕС: Обсъждат подкрепата за Украйна

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
По света
България ще бъде представена от министъра на отбраната Атанас Запрянов

Военната подкрепа за Украйна ще бъде във фокуса на вниманието на среща на министрите на отбраната на Европейския съюз днес в Брюксел.

Министрите ще обсъдят изпълнението на инструмента SAFE с мерки за повишаване на отбранителните способности на страните членки.

Ще се дискутират и начините за засилване на сътрудничеството в областта на отбраната и промишлеността, както и усилията за противодействие на руския "сенчест" флот.

В срещата ще вземе участие украинският министър на отбраната Денис Шмигал.

България ще бъде представена от военния министър Атанас Запрянов.

