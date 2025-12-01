Важно за шофьорите: От днес влиза в сила нискоемисионната зона за автомобили в София

Важна новина за шофьорите. От днес, 1 декември, влиза в сила нискоемисионната зона за автомобили в София.

Новото е, че през този сезон забраната обхваща освен "малкия ринг" и по-широк териториален обхват - т. нар. "голям ринг".

"Малкият ринг" обхваща булевардите "Васил Левски", "Патриарх Евтимий", "Ген. Скобелев", "Сливница" и ул. "Опълченска".

По тях се забранява навлизането на автомобили от първа и втора екогрупи.



В "големия ринг" се забранява навлизането на най-замърсяващите автомобили от първа екокатегория.

Той обхваща булевардите "Сливница", "Данаил Николаев", "Ситняково", "Михай Еминеску", "Пейо Яворов", "Никола Вапцаров", "Петко Тодоров", "Иван Гешов", "Константин Величков", както и улиците "Атанас Дуков", "Люба Величкова", "Сребърна" и "Хенрик Ибсен".

180 камери, разположени на външните точки на двата ринга, ще следят дали се спазва забраната.

Мярката ще важи до края на февруари.