БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Криза с боклука и в районите "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина" от днес?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази

Столична община поема временно сметосъбирането

боклук
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Столична община поема временно сметосъбирането в районите "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина" от днес.

Мярката се въвежда заради изтичането на договора с частния изпълнител и забавянето на новата обществена поръчка, чиято процедура е обжалвана пред КЗК.

Така от днес заводът за отпадъци ще поеме сметоизвозването в трите столични района.

Общо 11 камиона започват работа на терен, а междувременно тече и процедура по наемане на работници за сметосъбирането в "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина".

Междувременно от днес общинското дружество "Софекострой" ще поеме изцяло обслужването по сметосъбирането в столичните райони "Люлин" и "Красно село".

#район "Подуяне" #"Слатина" #криза с боклука #"Изгрев" #боклук

Последвайте ни

ТОП 24

Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
1
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Националният отбор на България за жени е световен шампион по естетическа групова гимнастика
2
Националният отбор на България за жени е световен шампион по...
Андреевден е!
3
Андреевден е!
Петър Волгин: САЩ казват на Зеленски - "ти беше дотук"
4
Петър Волгин: САЩ казват на Зеленски - "ти беше дотук"
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част от пенсионерите никога не са и докосвали евро
5
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част от...
Венко Сабрутев: Говорим на Борисов за обедняване на хората, а той - "ще ми пипнете ли ушичките"
6
Венко Сабрутев: Говорим на Борисов за обедняване на хората, а той -...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
6
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато

Още от: Регионални

Тежка катастрофа край Требич
Тежка катастрофа край Требич
Без договор от утре: Още три столични района остават без сметоизвозващи фирми Без договор от утре: Още три столични района остават без сметоизвозващи фирми
Чете се за: 03:15 мин.
Отменено е частичното бедствено положение в община Ардино Отменено е частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 01:00 мин.
София въвежда временна организация на сметосъбирането в три района от утре София въвежда временна организация на сметосъбирането в три района от утре
Чете се за: 03:25 мин.
“Изсичат гори в свлачищни райони”: Във Варна протестираха срещу презастрояването “Изсичат гори в свлачищни райони”: Във Варна протестираха срещу презастрояването
Чете се за: 01:12 мин.
Бургас е домакин на Националния рибен фестивал Бургас е домакин на Националния рибен фестивал
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Съдбата на Бюджет 2026: Обявяват окончателните корекции в план-сметката
Съдбата на Бюджет 2026: Обявяват окончателните корекции в...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Започва продажбата на стартовите комплекти евромонети в страната Започва продажбата на стартовите комплекти евромонети в страната
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Валежи след средата на новата седмица Валежи след средата на новата седмица
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Американската армия нанесе удари по цели на "Ислямска държава" Американската армия нанесе удари по цели на "Ислямска държава"
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Преговори за мир: Украйна и САЩ започнаха нови мирни разговори
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Кметът на Варна Благомир Коцев се връща на работа след близо 5...
Чете се за: 01:10 мин.
Отпадъците като ресурс: Китайски завод за боклук от бъдещето
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Без договор от утре: Още три столични района остават без...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ