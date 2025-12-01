Криза с боклука и в районите "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина" от днес?

Столична община поема временно сметосъбирането в районите "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина" от днес.

Мярката се въвежда заради изтичането на договора с частния изпълнител и забавянето на новата обществена поръчка, чиято процедура е обжалвана пред КЗК.



Така от днес заводът за отпадъци ще поеме сметоизвозването в трите столични района.

Общо 11 камиона започват работа на терен, а междувременно тече и процедура по наемане на работници за сметосъбирането в "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина".

Междувременно от днес общинското дружество "Софекострой" ще поеме изцяло обслужването по сметосъбирането в столичните райони "Люлин" и "Красно село".