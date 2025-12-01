Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали пешеходец и полицай

Продължава да е спряно движението в посока "Ботевградско шосе"
Две катастрофи на Северната тангента в София тази нощ. Първата е станала около 02.00 ч.
Камион със сръбска регистрация блъска 61-годишен мъж на платното, който загива на място.
След това е отцепено движението от полицейски патрули.
Втората катастрофа е станала около 04.00 ч. Лек автомобил, който се е движел в посока "Ботевградско шосе", блъска полицейски патрул, който е отцепил движението и на място е загинал полицай.
Водачът на лекия автомобил е настанен в болница.
В момента продължава да е спряно движението в посока "Ботевградско шосе".