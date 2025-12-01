БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали пешеходец и полицай

У нас
Продължава да е спряно движението в посока "Ботевградско шосе"

полиция - лампа - престъпление
Снимка: илюстративна
Две катастрофи на Северната тангента в София тази нощ. Първата е станала около 02.00 ч.

Камион със сръбска регистрация блъска 61-годишен мъж на платното, който загива на място.

След това е отцепено движението от полицейски патрули.

Втората катастрофа е станала около 04.00 ч. Лек автомобил, който се е движел в посока "Ботевградско шосе", блъска полицейски патрул, който е отцепил движението и на място е загинал полицай.

Водачът на лекия автомобил е настанен в болница.

В момента продължава да е спряно движението в посока "Ботевградско шосе".

