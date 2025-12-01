БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Валежи след средата на новата седмица

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази

През следващите дни ще е почти тихо

лошо време валежите запад спират продължават изток
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Минималните температури днес ще са предимно над нулата, в София – минус 1°. Дневните слабо ще се повишат и ще са между 9° и 14°, в София – около 10°. Още преди обяд облачността в Североизточна България ще намалее и в страната ще се установи слънчево време.

По Черноморието преди обяд облачността ще е значителна, но ще продължи да се разкъсва и да намалява, след обяд до предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 11° и 14°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

Ветровито ще се задържи в планините със силен северозападен вятър. До обяд облачността ще е значителна. На отделни места все още ще прехвърча сняг. През деня облачността ще се разкъса. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 5°, на 2000 метра – около 0°.

През следващите дни ще е почти тихо. Сутрешните температури ще са около нулата, а дневните - между 9° и 14°. В сряда и четвъртък облачността ще е значителна, на места в Западна и в Централна България ще превали дъжд, но слабо. Сутрешните температури ще се повишат с 4-5 градуса, а дневните ще се задържат без промяна. В петък валежи ще има отново в цялата страна, ще бъде и много ветровито.

#прогнозата за времето #времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
1
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Андреевден е!
2
Андреевден е!
Националният отбор на България за жени е световен шампион по естетическа групова гимнастика
3
Националният отбор на България за жени е световен шампион по...
Петър Волгин: САЩ казват на Зеленски - "ти беше дотук"
4
Петър Волгин: САЩ казват на Зеленски - "ти беше дотук"
Венко Сабрутев: Говорим на Борисов за обедняване на хората, а той - "ще ми пипнете ли ушичките"
5
Венко Сабрутев: Говорим на Борисов за обедняване на хората, а той -...
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част от пенсионерите никога не са и докосвали евро
6
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част от...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
6
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато

Още от: Времето

Новата седмица започва със слънце, от сряда - пак дъжд
Новата седмица започва със слънце, от сряда - пак дъжд
На Коледа - със сняг или без? На Коледа - със сняг или без?
Чете се за: 01:50 мин.
Студено утро с температури между 1° и 6°, в Западна България до минус 2° Студено утро с температури между 1° и 6°, в Западна България до минус 2°
Чете се за: 01:17 мин.
Новата седмица започва със слънце Новата седмица започва със слънце
Чете се за: 00:55 мин.
Оранжев и жълт код за значителни валежи и в събота Оранжев и жълт код за значителни валежи и в събота
Чете се за: 02:42 мин.
Лошо време: Валежите на запад спират, но продължават на изток Лошо време: Валежите на запад спират, но продължават на изток
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Преди второ четене: Преработен или изцяло нов бюджет за 2026?
Преди второ четене: Преработен или изцяло нов бюджет за 2026?
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Николай Денков: Бюджетът не може да се преправи между другото Николай Денков: Бюджетът не може да се преправи между другото
Чете се за: 08:40 мин.
У нас
Американската армия нанесе удари по цели на "Ислямска държава" Американската армия нанесе удари по цели на "Ислямска държава"
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Преговори за мир: Украйна и САЩ започнаха нови мирни разговори Преговори за мир: Украйна и САЩ започнаха нови мирни разговори
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Кметът на Варна Благомир Коцев се връща на работа след близо 5...
Чете се за: 01:10 мин.
Отпадъците като ресурс: Китайски завод за боклук от бъдещето
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Без договор от утре: Още три столични района остават без...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ