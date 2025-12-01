Валежи след средата на новата седмица

Минималните температури днес ще са предимно над нулата, в София – минус 1°. Дневните слабо ще се повишат и ще са между 9° и 14°, в София – около 10°. Още преди обяд облачността в Североизточна България ще намалее и в страната ще се установи слънчево време.

По Черноморието преди обяд облачността ще е значителна, но ще продължи да се разкъсва и да намалява, след обяд до предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 11° и 14°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

Ветровито ще се задържи в планините със силен северозападен вятър. До обяд облачността ще е значителна. На отделни места все още ще прехвърча сняг. През деня облачността ще се разкъса. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 5°, на 2000 метра – около 0°.

През следващите дни ще е почти тихо. Сутрешните температури ще са около нулата, а дневните - между 9° и 14°. В сряда и четвъртък облачността ще е значителна, на места в Западна и в Централна България ще превали дъжд, но слабо. Сутрешните температури ще се повишат с 4-5 градуса, а дневните ще се задържат без промяна. В петък валежи ще има отново в цялата страна, ще бъде и много ветровито.