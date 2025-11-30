Американската армия нанесе удари по цели на "Ислямска държава"

Американски военни нанесоха удари по 15 складове с оръжия на терористичната групировка "Ислямска държава" в южна Сирия.

Операцията, серия от въздушни удари и детонации, е станала съвместно със сирийската армия. В складовете е имало над 130 гаубици, много ракети, противотанкови мини и автомати.

От Вашингтон заявиха, че бойните действия подсигуряват победата над "Ислямска държава". Заплахата от групировката вече е ниска, а бойците и са разпръснати и слаби, според американското командване.