БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Националният отбор на България за жени е световен шампион...
Чете се за: 03:20 мин.
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част...
Чете се за: 02:00 мин.
На Коледа - със сняг или без?
Чете се за: 01:50 мин.
Росен Желязков: Ако оттеглим Бюджета, трябва да влезем в...
Чете се за: 02:32 мин.
Доматите и краставиците все по-скъпи
Чете се за: 01:37 мин.
Без автомобили първа и втора категория в центъра на София
Чете се за: 01:30 мин.
Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да...
Чете се за: 04:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Американската армия нанесе удари по цели на "Ислямска държава"

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Запази

В складовете е имало над 130 гаубици, много ракети, противотанкови мини и автомати

ракети
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Американски военни нанесоха удари по 15 складове с оръжия на терористичната групировка "Ислямска държава" в южна Сирия.

Операцията, серия от въздушни удари и детонации, е станала съвместно със сирийската армия. В складовете е имало над 130 гаубици, много ракети, противотанкови мини и автомати.

От Вашингтон заявиха, че бойните действия подсигуряват победата над "Ислямска държава". Заплахата от групировката вече е ниска, а бойците и са разпръснати и слаби, според американското командване.

#Сирия #САЩ #​ислямска държава

Последвайте ни

ТОП 24

Протест срещу руския посланик Елеонора Митрофанова в Стара Загора
1
Протест срещу руския посланик Елеонора Митрофанова в Стара Загора
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
2
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Андреевден е!
3
Андреевден е!
Националният отбор на България за жени е световен шампион по естетическа групова гимнастика
4
Националният отбор на България за жени е световен шампион по...
Петър Волгин: САЩ казват на Зеленски - "ти беше дотук"
5
Петър Волгин: САЩ казват на Зеленски - "ти беше дотук"
Венко Сабрутев: Говорим на Борисов за обедняване на хората, а той - "ще ми пипнете ли ушичките"
6
Венко Сабрутев: Говорим на Борисов за обедняване на хората, а той -...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
6
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато

Още от: Близък изток

След Турция папа Лъв XIV заминава за Ливан
След Турция папа Лъв XIV заминава за Ливан
Бенямин Нетаняху е подал официално искане за помилване Бенямин Нетаняху е подал официално искане за помилване
Чете се за: 01:12 мин.
За сигурността, свободата и достойнството - говори лидерът в сянка на Фатах За сигурността, свободата и достойнството - говори лидерът в сянка на Фатах
Чете се за: 07:47 мин.
Операции на Израел в Сирия и на Западния бряг: Видео показва убийството на двама палестинци Операции на Израел в Сирия и на Западния бряг: Видео показва убийството на двама палестинци
Чете се за: 03:30 мин.
ООН определи като "безпрецедентна екзекуция" убийството на двама невъоръжени палестинци от Израел ООН определи като "безпрецедентна екзекуция" убийството на двама невъоръжени палестинци от Израел
Чете се за: 01:00 мин.
Израел бомбардира Сирия: Най-малко 9 жертви при въздушни удари и сухопътна операция Израел бомбардира Сирия: Най-малко 9 жертви при въздушни удари и сухопътна операция
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Американската армия нанесе удари по цели на "Ислямска държава"
Американската армия нанесе удари по цели на "Ислямска...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Николай Денков: Бюджетът не може да се преправи между другото Николай Денков: Бюджетът не може да се преправи между другото
Чете се за: 08:40 мин.
У нас
Преди второ четене: Преработен или изцяло нов бюджет за 2026? Преди второ четене: Преработен или изцяло нов бюджет за 2026?
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Кметът на Варна Благомир Коцев се връща на работа след близо 5 месеца арест Кметът на Варна Благомир Коцев се връща на работа след близо 5 месеца арест
Чете се за: 01:10 мин.
Преговори за мир: Украйна и САЩ започнаха нови мирни разговори
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Отпадъците като ресурс: Китайски завод за боклук от бъдещето
Чете се за: 03:25 мин.
По света
От хазартната спирала до новия живот: Историята на пловдивско...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Финансова грамотност: Защо е важно да знаем как да боравим с парите?
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ