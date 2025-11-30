БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Швейцария отхвърли военната служба за жените

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Не мина и предложението за данък върху свръх богатите

швейцария отхвръли военната служба жените
Снимка: БТА
Швейцарците гласуваха твърдо "против" на референдум за задължителна военна или гражданска служба за жените.

Продължава броенето на гласове, но повече от половината кантони вече отхвърлиха предложението. Задължителна служба има вече за мъжете. Гласоподавателите отхвърлиха също така и второ предложение - да има нов данък за свръх богатите. Парите от данъка щяха да се използват за борба с глобалното затопляне. Швейцария има национална цел да премахне изцяло парниковите емисии до 2050-та година.

#данък за свръх богати #военна служба за жени #Швейцария #референдум

