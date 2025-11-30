Финансова грамотност: Защо е важно да знаем как да боравим с парите?

Над 2000 ученици тази година ще преминат през обучение по финансова грамотност на Комисията за финансов надзор. През тази седмица се проведоха онлайн обучения на близо 900 младежи от 10 до 12 клас по поредната програма на ведомството. От комисията отчитат, че има нужда предметът „финансова грамотност“ да се изучава по програма в училище, защото получените знания от спорадични обучения не са достатъчни. Статистиката го доказва. Според последния доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, финансовата грамотност у нас е под средната за света, близка до тази на Малайзия, Молдова, Перу и Русия. Най-ниска тя е сред младите хора у нас.

Защо е важна финансовата грамотност, задаваме въпроса на малки и на големи ученици.

„Винаги когато трябва да си купим нещо голямо, си правим план“, казва ученик в 3 клас. „Трябва да си спестяваме пари, ако искаме нещо да си купим, което е на по-голяма сума, за да си го купим с тези пари“, казва ученик в 3 клас. „Трябва да знаем, за да не попаднем на измамници като Ружа Игнатова примерно, трябва да знаем как да контролираме парите, колко да влагаме и така нататък, за да няма ОХ после", казва ученик в 11 клас.

Оказва се, че у нас само 10% от хората определят нивото си на финансова грамотност като високо.

Лилия Тодорова, директор на 108 СУ "Никола Беловеждов": „Защо сме с ниска финансова грамотност? Защото сме свидетели на многобройни кредитни истории, бързи кредити и заеми, необмислени решения.“

Каква е разликата между процентен пункт и процент? Ако знаете отговора, ще знаете и защо в държавния бюджет за следващата година до момента е предвидено увеличение на осигуровките с два процентни пункта, което е десет процента.

Лилия Тодорова, директор на 108 СУ "Никола Беловеждов": „Финансовата страна на живота е толкова пъстра и многообразна, че всеки малко или много се докосва до нея. Виждаме, че най-важното е да бъдат финансово грамотни, защото да могат да взимат информирани и правилни решения.“

В два поредни дни по час и половина от Комисията за финансов надзор проведоха онлайн обучение сред ученици, като започват от основата.

Йорданка Ушагелова, КФН: „Ние ги подготвяме за това не само да планират личните си финанси, необходимостта от това да подсигурят средствата си, как да подсигурят старините си, как да се застраховат, да се грижат за имуществото си.“

Децата със сигурност разширяват познанията си, но това не е достатъчно, смятат от комисията.

Йорданка Ушагелова, КФН: „Ние отчитаме едно повишение на финансовата грамотност, но то е за момента. Затова трябва да се работи непрекъснато в тази посока и затова е важно това да стане част от учебната програма на учениците.“

108 СУ "Никола Беловеждов" в София отдавна традиционно се специализира в преподаването на икономически дисциплини. От четири години часовете по финансова грамотност започват още от 1-ви клас.

Любка Стоянова, учител: „Уважаеми ученици, вие сте част от финансовата работилница „Спестовни маршрути“. Българинът традиционно се възприема като пестелив. Според едно проучване е установено, че децата до 11 години, а това е групата, в която попадате и вие, са по-пестеливи.“

И докато обучението при малките ученици се провежда чрез игри и задачи, в горните класове вече се говори специализирано.

Юлия Коева, учител: „Ще се запознаем с това как виртуалните валути и въобще как валутите променят своето място и мястото променя валутите.“

За първи път в училището експериментират като преподават математика през финанси. Все още обаче не е анализирано дали това е довело до подобряване на резултатите на учениците.

Лилия Тодорова, директор на 108 СУ "Никола Беловеждов": „Нашата цел е да ги научим на тези важни умения за бъдещето като адаптивност, работа в екип, критично мислене, вземане на решения и то под напрежение, и най-важното – да бъдат проактивни и да са инициатори на промяната и на иновациите.“

Големите ученици имат за задача и да създават свои измислени фирми, занимаващи се с устойчиви продукти или услуги.

„Нашата фирма е измислила кутии, които променят цвета си, когато храната започва да се разваля, за да се намали разхищаването на храна и съответно разхищаването на пари, защото всеки дава пари за храна, а когато забравяме храна в хладилника, тя се разваля и трябва да я изхвърлим“, обясни ученик от 11 клас.

Така чрез обучението децата постепенно преминават към реалния бизнес.