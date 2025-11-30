Протест пред ЕК в София заради насилието над българи в Северна Македония

Протест пред сградата на Европейската комисия в София в защита на българите в Република Северна Македония. Демонстрацията на ВМРО беше под надслов „Нито един повече!“ и е втората след нападението на журналиста Владимир Перев в Скопие. От формацията настояват българските институции да защитават правата на българите.

Повече от две години и половина след като беше пребит в Охрид тогавашният секретар на сдружението „Цар Борис Трети“ Християн Пендиков вече учи и живее в София, но казва, че още изпитва страх, когато ходи при семейството си в Северна Македония.

Християн Пендиков: „Аз напълно подкрепям Владо Перев и това, за което се бори, тъй като съм минал през същото нещо и съм бит, пребит само заради това, че се наричам българин. Като се прибирам в Македония, там съм сочен с пръст, не сме добре приети в нашите родни градове, не можем да се приберем, защото ни мислят за нещо различно и за врагове на тази държава, което не сме.“

Неговата снимка беше сред тези на пострадалите българи, които от ВМРО наредиха в знак на протест пред Европейската комисия.

Красимир Каракачанов, председател на ВМРО: „Това е галерията на мъчениците на българщината в Македония в т.нар. уж демократични времена. Някои от тях вече не са между живите – Владо Тонковски, Попето, Панде Евтимов, Георги Рибаров, Спаска Митрова.“ Ангел Джамбазки, бивш евродепутат от ВМРО: „В Република Северна Македония се нарушават всички документи на ЕС. В ЕП често се обсъждат правата на някой настъпен в Тамбукту, а когато бият българин — тишина. Ето сега нямаше нищо. Това нападение беше масово отразено от ваши колеги в Северна Македония и всичко беше свалено на следващия ден.“ Калоян Христов, Младежка организация на ВМРО в София: „Всяко следващо правителство, което идва… Обикновено тези процеси са най-активни, когато ДПМНЕ управлява — в случая Мицкоски. Българите в Македония биват нападани, бити, само защото са българи.“

Преди дни ВМРО отново проведе митинг в подкрепа на Перев, но пред парламента.