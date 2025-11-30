БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Националният отбор на България за жени е световен шампион...
Чете се за: 03:20 мин.
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част...
Чете се за: 02:00 мин.
На Коледа - със сняг или без?
Чете се за: 01:50 мин.
Росен Желязков: Ако оттеглим Бюджета, трябва да влезем в...
Чете се за: 02:32 мин.
Доматите и краставиците все по-скъпи
Чете се за: 01:37 мин.
Без автомобили първа и втора категория в центъра на София
Чете се за: 01:30 мин.
Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да...
Чете се за: 04:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ахметджан Ершимшек: Всеки се опитва да победи Марица

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

Треньорът си пожела тимът да излезе от групите в Шампионската лига.

Ахметджан Ершимшек
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Треньорът на женския волейболен отбор на Марица Ахметджан Ершимшек остана доволен от категоричната победа с 3:0 гейм над ЦСКА в среща от НВЛ. От началото на сезона пловдивчанки продължават да нямат загубен гейм в първенството.

„Опитваме се да правим това, което тренираме. Трябва да поздравя моя отбор за свършената работа. Днес сервирахме много добре, а след това е лесно да правиш блок. Все още не е напълно убедително представянето ни, но работим и върху това“, сподели Ершимшек пред БНТ.

„Всеки се опитва да победи Марица, във всеки мач се опитваме да не допускаме топката да пада в нашето поле. Нашият фокус е да даваме 100% от себе си във всеки двубой. Борим се за всяка топка, да, правим грешки, но се борим за всяко едно отиграване. Трябва да показваме бойния си дух“, добави турският специалист.

Той сподели и очакванията си за представянето на Марица в европейските клубни турнири.

„Надявам се, че ще се справим по-добре в Шампионска лига от миналата година. Групата е трудна, силна конкуренция, но ще дадем всичко от себе си. Нашата цел е да завършим на втора позиция и да излезем от групата за първи път. Но и да сме последни, искаме да покажем най-доброто от себе си“, завърши Ершимшек.

Подробности вижте във видеото!

Свързани статии:

Марица надигра ЦСКА за седма поредна победа в женския волейболен елит
Марица надигра ЦСКА за седма поредна победа в женския волейболен елит
Шампионът се наложи бад вицешампиона на България.
Чете се за: 02:32 мин.
#НВЛ за жени 2025/26 #ЖВК Марица Пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
2
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Протест срещу руския посланик Елеонора Митрофанова в Стара Загора
3
Протест срещу руския посланик Елеонора Митрофанова в Стара Загора
Андреевден е!
4
Андреевден е!
Експеримент: КЕВР ще плаща на битови потребители, за да ползват ток от свободния пазар
5
Експеримент: КЕВР ще плаща на битови потребители, за да ползват ток...
Петър Волгин: САЩ казват на Зеленски - "ти беше дотук"
6
Петър Волгин: САЩ казват на Зеленски - "ти беше дотук"

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
6
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...

Още от: Специално за БНТ

Церемония по награждаване на световното първенство по естетическа групова гимнастика (ВИДЕО)
Церемония по награждаване на световното първенство по естетическа групова гимнастика (ВИДЕО)
Ева Каменска: Трябва да забравим този мач възможно най-бързо Ева Каменска: Трябва да забравим този мач възможно най-бързо
Чете се за: 01:10 мин.
Юлия Иванова-Минчева: В нашия отбор има страх от отбора на Марица Юлия Иванова-Минчева: В нашия отбор има страх от отбора на Марица
Чете се за: 01:55 мин.
Лора Славчева: Щастлива съм, че сме категорични, но не трябва да се отпускаме Лора Славчева: Щастлива съм, че сме категорични, но не трябва да се отпускаме
Чете се за: 01:22 мин.
Екатерина Дафовска в предаването "Зала на славата" Екатерина Дафовска в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 07:07 мин.
Гимнастичките на Академик: Чувството да играеш пред родна публика е невероятно Гимнастичките на Академик: Чувството да играеш пред родна публика е невероятно
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Росен Желязков: Ако оттеглим Бюджета, трябва да влезем в 2026 г. с удължителен Росен Желязков: Ако оттеглим Бюджета, трябва да влезем в 2026 г. с удължителен
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Доматите и краставиците все по-скъпи Доматите и краставиците все по-скъпи
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Националният отбор на България за жени е световен шампион по естетическа групова гимнастика Националният отбор на България за жени е световен шампион по естетическа групова гимнастика
Чете се за: 03:20 мин.
Спорт
На Коледа - със сняг или без?
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Бенямин Нетаняху е подал официално искане за помилване
Чете се за: 01:12 мин.
По света
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част от...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
"Нека да има най-лошият мир, но не и война": Съдбата на...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ