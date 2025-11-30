Марица надигра ЦСКА за седма поредна победа в женския волейболен елит

Женският волейболен шампион на България Марица Пловдив записа седма поредна победа в Националната волейболна лига. "Жълто-сините" спечелиха гостуването си на ЦСКА с 3:0 гейма в дербито от седмия кръг на шампионата. Маричанки бяха категорични в своето представяне в зала "Васил Симов" в столицата и в отделните части се наложиха с 25:11, 25:11 и 25:17 за точно час игра.

"Жълто-сините" взеха инициативата от самото начало на срещата и със серия от силни сервиси на Борислава Съйкова направиха серия от седем поредни точки, за да отворят ранна преднина от 8:2, която увеличиха до 15:6 в средата на гейма. Авансът позволи на Марица да разгърне играта си в нападение и така състезателките на Ахметджан Ершимшек приключиха първата част при 25:11 след ас отново на Съйкова.

Началният удар имаше ключова роля за играта на Марица и в началото на втория гейм, който се разви по подобен начин. Пловдивчанки затрудниха максимално посрещането на Червените и така се откъснаха в резултата с 15:6. Разликата стана двуцифрена при 17:7 и до края Жълто-сините дадоха само още четири точки на своя съперник преди да затворят втората част при 25:11 с атака на Виктория Коева.

Третият гейм започна равностойно и двата отбора стояха близо в резултата до 13:12 в полза на шампионките. След това обаче Марица постепенно започна да трупа преднина, която достигна 6 точки при 18:12 и Жълто-сините не изпуснаха инициативата, за да се поздравят с крайния успех след 25:17.

Най-резултатна за победата на Марица бе Ива Дудова с 15 точки, 11 добави Виктория Коева, а с 9 допринесе Борислава Съйкова.

Така Марица продължава да води в класирането на НВЛ с пълен актив от 21 точки след първите си седем мача, в които шампионките не загубиха гейм.

В следващия си мач волейболистките на Ахметджан Ершимшек посрещат германския Палмберг (Шверин) във втория си двубой от група Е на Шампионската лига. Срещата е на 2 декември (вторник) от 18:30 часа в зала "Колодрума".