БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Във Варна обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:05 мин.
За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с...
Чете се за: 03:30 мин.
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Чете се за: 06:02 мин.
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне...
Чете се за: 04:42 мин.
Как да разпознаем фалшивото евро?
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бруно Жордао: ЦСКА е голям клуб в процес на възраждане

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Запази
Бруно Жордао: ЦСКА е голям клуб в процес на възраждане
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

ЦСКА е голям клуб в процес на възраждане, строи нов стадион. Грижи се за футболистите, получаваме всичко, от което се нуждаем. Това каза халфът на "червените" Бруно Жордао в интервю за подкаста „4 Cantos do Mundo“, който обръща внимание на португалските футболисти в чужбина.

"Вече съм по-зрял играч, по-завършен, по-подготвен отпреди. Започнах този сезон много добре, две асистенции още в първия кръг. Направих три много добри мача в Полша. И дойде предложението от ЦСКА. Това е клуб, който се бори за титли, за Европа. Това ме привлече, въпреки че първенството на теория е на по-ниско ниво. А и не само на теория", заяви Жордао.

"Вече имам три гола, играл съм всеки мач, пропуснах само тези, в които бях наказан. Трябва да променя това. Тук жълтите картони от първенството и купата се броят заедно. На два съм от ново наказание. А след това и от още едно. С този темп сезонът ми ще приключи през март. Имам 16 мача, в които получих седем жълти и един червен картон! Никога не съм имал такъв сезон. Лудост. Трябва да започна да го променям. Проблемът е, че в моя отбор никой не прави фаулове, само аз. И аз съм този, който се жертва и получава картон", добави халфът на ЦСКА.

#Бруно Жордао #ПФК ЦСКА

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
2
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места останаха без ток при минусови температури
3
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места...
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
4
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн обучение от 14 януари
5
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн...
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не допуска превенция, а насърчава посегателствата
6
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
5
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Български футбол

Владимир Гаджев и Георги Сърмов стават скаути към "Академия Левски"
Владимир Гаджев и Георги Сърмов стават скаути към "Академия Левски"
ЦСКА се раздели с вратаря си Густаво Бусато ЦСКА се раздели с вратаря си Густаво Бусато
Чете се за: 00:52 мин.
Берое стартира зимната си подготовка с две нови попълнения Берое стартира зимната си подготовка с две нови попълнения
Чете се за: 01:50 мин.
ЦСКА стартира подготовката си в турския курорт Белек ЦСКА стартира подготовката си в турския курорт Белек
Чете се за: 01:02 мин.
Хуан Переа и Лукас Риян подновиха тренировки с Локомотив Пд Хуан Переа и Лукас Риян подновиха тренировки с Локомотив Пд
Чете се за: 00:50 мин.
Добруджа си върна бивш юношески национал Добруджа си върна бивш юношески национал
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Във Варна обявиха грипна епидемия
Във Варна обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с увеличението на цените За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с увеличението на цените
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Бойко Борисов направи заявка за следващо управление Бойко Борисов направи заявка за следващо управление
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
20-годишен студент създаде дигитална карта разкрива препятствията...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Все повече доброволци помагат на животните на улицата
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Чете се за: 01:55 мин.
По света
В Русенско учениците се връщат в класните стаи
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ