Бруно Жордао: ЦСКА е голям клуб в процес на възраждане

ЦСКА е голям клуб в процес на възраждане, строи нов стадион. Грижи се за футболистите, получаваме всичко, от което се нуждаем. Това каза халфът на "червените" Бруно Жордао в интервю за подкаста „4 Cantos do Mundo“, който обръща внимание на португалските футболисти в чужбина.

"Вече съм по-зрял играч, по-завършен, по-подготвен отпреди. Започнах този сезон много добре, две асистенции още в първия кръг. Направих три много добри мача в Полша. И дойде предложението от ЦСКА. Това е клуб, който се бори за титли, за Европа. Това ме привлече, въпреки че първенството на теория е на по-ниско ниво. А и не само на теория", заяви Жордао.

"Вече имам три гола, играл съм всеки мач, пропуснах само тези, в които бях наказан. Трябва да променя това. Тук жълтите картони от първенството и купата се броят заедно. На два съм от ново наказание. А след това и от още едно. С този темп сезонът ми ще приключи през март. Имам 16 мача, в които получих седем жълти и един червен картон! Никога не съм имал такъв сезон. Лудост. Трябва да започна да го променям. Проблемът е, че в моя отбор никой не прави фаулове, само аз. И аз съм този, който се жертва и получава картон", добави халфът на ЦСКА.