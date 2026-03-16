Иван Панков сред героите за Красава в Кипър

Българинът се разписа в края за победата на своя тим в кипърския елит.
Иван Панков помогна на Красава да се върне на победния път в елита на Кипър. Българинът и неговите съотборници разгромиха Паралимини с 4:0 в мач от 26-ия кръг, който се изигра на техен терен.
Халфът отбеляза четвъртото попадение за своя тим, като то бе второ за него през сезона на кипърска земя, а преди това вкара през февруари на АЕЛ Лимасол.
Той е сред твърдите титуляри в кипърския отбор и е играл в 24 от 26-те мача на Красава, започвайки почти всеки един от тях.
Панков, на 20 години, има повиквателни за младежкия национален отбор на България, но не е играл на родна територия. Неговият футболен път преминава изцяло в Кипър, а първият му мъжки отбор е Арис Лимасол.
Победата изкачи Красава на десето място с 28 точки и четири по-малко от гранда Анортозис.