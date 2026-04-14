Кирил Десподов приключва сезона, предстои операция

Сезонът за капитана на българския национален отбор Кирил Десподов приключи преждевременно, след като крилото на ПАОК Солун ще се подложи на операция заради хроничен проблем в палеца на левия крак, съобщават гръцките медии.

29-годишният футболист дълго време е изпитвал дискомфорт, който не е могъл да бъде овладян с медикаменти и консервативно лечение. Това налага хирургическа намеса, която ще го извади от игра до края на кампанията.

Така Десподов ще пропусне оставащите шест мача на ПАОК – пет в плейофите на първенството и финала за Купата на Гърция срещу ОФИ Крит. Отсъствието му идва в ключов момент за тима от Солун, който води битка за титлата.

Българинът няма да бъде на разположение и за националния отбор през юни, когато предстоят двубои срещу Молдова и евентуално Косово.

Сезонът се оказа труден за Десподов, който се сблъска с редица здравословни проблеми – освен с травмата в палеца, той имаше оплаквания в глезена, мускулите и гърба. Въпреки това, офанзивният футболист записа 30 мача с 5 гола и 4 асистенции във всички турнири.

Очаква се операцията да реши окончателно проблема и да позволи на Десподов да започне следващия сезон в пълна готовност.