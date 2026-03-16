Александър Тунчев: Отборът играеше задружно след червения картон

Александър Тунчев остана доволен от играта на Арда при деветата победа в Първа лига. „Небесно-сините“ отказаха Добруджа с 2:0 на „Арена Арда“. Старши треньорът на тима от Кърджали смята, че играчите му трябва да са по-концентрирани в предни позиции, но похвали играчите си заради това, че са останали задружни след червения кратон, който получи Дейвид Идову.

"Не беше никак лесно. Започнахме добре, направихме няколко положения и не ги отбелязахме. Радва ме това, че след червения картон отборът играеше задружно. Бяхме компактни, успяхме да отбележим гол, опитвахме да задържаме топката и да използваме празните пространства в защитата им", каза той.

"С червен картон сме в трети пореден мач. Имаше посягане, но прекалено лесно се даде този картон. Това е нещо, върху което трябва да работим като отбор. И преди срещата с Ботев Враца предупредих футболистите, че не можем толкова лесно да изкарваме червени картони", продължи наставникът.

"Целият отбор игра добре. Всеки се трудеше, всеки помагаше във всяка зона и се възползвахме от няколкото ситуации, които имахме. Създаваме положения, но трябва да бъдем по-концентрирани в предни позиции, за да бележим повече голове“ завърши Тунчев.