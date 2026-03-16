Иран предупреди Румъния, че ще реагира, ако се разреши на...
Чете се за: 00:57 мин.
Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ...
Чете се за: 02:47 мин.
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в...
Чете се за: 03:12 мин.
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите...
Чете се за: 01:37 мин.

Александър Тунчев: Отборът играеше задружно след червения картон

Не беше никак лесно, допълни треньорът на тима от Кърджали.

Александър Тунчев остана доволен от играта на Арда при деветата победа в Първа лига. „Небесно-сините“ отказаха Добруджа с 2:0 на „Арена Арда“. Старши треньорът на тима от Кърджали смята, че играчите му трябва да са по-концентрирани в предни позиции, но похвали играчите си заради това, че са останали задружни след червения кратон, който получи Дейвид Идову.

"Не беше никак лесно. Започнахме добре, направихме няколко положения и не ги отбелязахме. Радва ме това, че след червения картон отборът играеше задружно. Бяхме компактни, успяхме да отбележим гол, опитвахме да задържаме топката и да използваме празните пространства в защитата им", каза той.

"С червен картон сме в трети пореден мач. Имаше посягане, но прекалено лесно се даде този картон. Това е нещо, върху което трябва да работим като отбор. И преди срещата с Ботев Враца предупредих футболистите, че не можем толкова лесно да изкарваме червени картони", продължи наставникът.

"Целият отбор игра добре. Всеки се трудеше, всеки помагаше във всяка зона и се възползвахме от няколкото ситуации, които имахме. Създаваме положения, но трябва да бъдем по-концентрирани в предни позиции, за да бележим повече голове“ завърши Тунчев.

Свързани статии:

Арда взе своето срещу Добруджа
Арда взе своето срещу Добруджа
Тимът от Кърджали се върна на правия път в Първа лига.
Чете се за: 02:17 мин.
ТОП 24

НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
1
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Кои са водачите на листите на "Прогресивна България"
2
Кои са водачите на листите на "Прогресивна България"
Заради по-високите цени на горивата: Търговци очакват 20% поскъпване на стоките
3
Заради по-високите цени на горивата: Търговци очакват 20%...
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в парламентарните избори от името на "ДПС - Ново начало"
4
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в...
Тръмп: Иран много иска да преговаря, но не е готов
5
Тръмп: Иран много иска да преговаря, но не е готов
Тръмп предупреди страните от НАТО, че ги чака "много лошо бъдеще", ако не подкрепят Вашингтон за Ормузкия проток
6
Тръмп предупреди страните от НАТО, че ги чака "много лошо...

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
2
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
3
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
4
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
5
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп би приел, написа американският президент
6
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп...

Още от: Футбол

Тома Цилев: Локомотив Пловдив е кауза
Тома Цилев: Локомотив Пловдив е кауза
Иван Панков сред героите за Красава в Кипър Иван Панков сред героите за Красава в Кипър
Чете се за: 01:10 мин.
Наказаха Никълъс Джаксън за два мача Наказаха Никълъс Джаксън за два мача
Чете се за: 00:45 мин.
Ясен Петров: Нямахме точност в завършващия удар Ясен Петров: Нямахме точност в завършващия удар
Чете се за: 01:07 мин.
Председателят на ОФК Поморие е самоубилият се мъж в Бургас Председателят на ОФК Поморие е самоубилият се мъж в Бургас
Чете се за: 01:22 мин.
Арда взе своето срещу Добруджа Арда взе своето срещу Добруджа
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Тръмп отново предизвиква НАТО, може ли морската коалиция да охранява Ормузкия проток?
Тръмп отново предизвиква НАТО, може ли морската коалиция да...
Чете се за: 04:35 мин.
По света
Иран предупреди Румъния, че ще реагира, ако се разреши на САЩ да използват румънски бази за операции в Близкия изток Иран предупреди Румъния, че ще реагира, ако се разреши на САЩ да използват румънски бази за операции в Близкия изток
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Наградите „Оскар“ - тънък хумор и триумф за „Битка след битка“ Наградите „Оскар“ - тънък хумор и триумф за „Битка след битка“
Чете се за: 06:32 мин.
По света
Разкритие на БАБХ: Плесени и бактерии в част от храните в училищата Разкритие на БАБХ: Плесени и бактерии в част от храните в училищата
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ на...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
75% от обема на язовирите у нас е запълнен, превантивно изпускат...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Министър Нейнски: Към България не е отправено искане за участие в...
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Храни от първа необходимост ще получат над 530 000 души
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
