Арда взе своето срещу Добруджа

Арда се върна към победите в Първа лига. Футболистите на Александър Тунчев взеха своето срещу Добруджа след 2:0 в мач от 26-ия кръг.

На „Арена Арда“ точни за „небесно-сините“ бяха Уилсън Самаке и Бирсен Карагерен. Тимът от Кърджали доигра двубоя с човек по-малко, тъй като Девид Идову получи червен картон през първото полувреме. Така играчите на Ясен Петров не успяха да запишат още един успех на сметката си в родния шампионат.

Кърджалийският отбор се намира на осмото място във временното класиране с 35 точки, а новакът в шампионата заема 12-та позиция с 25. На 21 март (събота) Арда ще гостува на Септември. От своя страна Добруджа ще бъде гост на ЦСКА ден по-късно.

Арда остана с човек по-малко на терена още в 32-та минута, когато Давид Акинтола не успя да овладее топката и се присегна с крак, но само за да изрита с бутоните Малик Фол. Той беше изгонен с директен червен картон, но Арда не се огъна и записа деветата си победа за сезона.

Още в 32-та минута Фол върна услугата, след като топката рикошира в крака му и изведе Уилсън Самаке сам срещу Георги Аргилашки, а нападателят бе точен за 1:0. Това беше последното положение за първото полувреме, а още в началото на второто Самаке получи подаване от Лъчезар Котев на чиста позиция, но стреля над напречната греда от няколко метра.

Пропускът на малиеца бе поправен от Бирсент Карагарен в 61-та минута. Бившият нападател на Локомотив (Пловдив) получи топката по лявото крило и изпрати изненадващ удар към близкия ъгъл, за да преодолее Аргилашки за втори път от началото на мача.

Томаш Силва направи два пропуска за отбора от Добрич.