Тома Цилев: Локомотив Пловдив е кауза

Тома Цилев изказа своите благодарности на раздяла с Локомотив Пловдив. Бившият вече изпълнителен директор заяви, че неговата работа в клуба не е бил просто ангажимент, а кауза и емоция, които остават завинаги.

Той използва своя официален Facebook, за да се сбогува с „черно-бялата“ общност.

"Скъпо черно-бяло семейство,

След дълги години работа в Локомотив Пловдив идва моментът, в който поемам по нов път. Решението не беше лесно, защото за мен Локомотив никога не е бил просто професионален ангажимент. Той е кауза, общност и емоция, която остава с човек завинаги.

Имах честта да бъда част от клуба в период, в който преживяхме както едни от най-светлите, така и едни от най-трудните моменти в съвременната му история. Заедно се радвахме на големи успехи – историческата Купа на България през 2019 година след финала срещу Ботев, втората поредна Купа през 2020 година и спечелената Суперкупа на България. Това бяха моменти, които ще останат завинаги в паметта на всеки локомотивец.

Но футболът е и изпитание на характера. Имаше периоди на напрежение, трудни решения и битки – както на терена, така и извън него. През последния сезон клубът премина през сериозни предизвикателства, но най-важното е, че Локомотив остана изправен и запази мястото си там, където му е – сред най-добрите в българския футбол.

Напускам с ясното съзнание, че клубът е стабилен и че хората в него ще продължат да работят със същата отдаденост. Вярвам, че пред Локомотив има бъдеще и че интересът към клуба ще донесе нови възможности за развитие.

Искам искрено да благодаря на всички, с които имах честта да работя – на г-н Христо Крушарски за доверието, на треньорите и футболистите за битките на терена, на служителите в клуба за всекидневната работа и на феновете за безрезервната подкрепа. Без вас нито един успех нямаше да бъде възможен.



Преди всичко обаче аз оставам фен на Локомотив. Това не се променя с длъжност или позиция. Винаги ще помагам на клуба, когато има нужда от моята подкрепа.

Пожелавам на всички локомотивци една силна и достойна юбилейна година. 100 години Локомотив Пловдив е история, която се пише от поколения – и съм сигурен, че най-хубавите страници тепърва предстоят. А защо не и с още един трофей – Купата на България – който да направи празника още по-специален.

Благодаря ви за доверието, за подкрепата и за всички споделени емоции. Само Локо", завърши Цилев.