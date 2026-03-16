Ясен Петров: Нямахме точност в завършващия удар

Ясен Петров разкри какво е довело до 15-то поражение на Добруджа в Първа лига. Новакът в шампионата допусна загуба при гостуването си на Арда с 0:2. Наставникът смята, че играчите на отбора от Добруджа са нямали точност в завършващия удар.

„Честита победа на Арда. Мачът тръгна по най-добрия начин за нас, след червения картон сменихме схемата и вкарахме по-офанзивни играчи, но нямахме точност в завършващия удар. Искаме да печелим точки и навън, но това не се гради за месец или два. Изграждането на манталитет за мачове навън е трудно", каза той.

„Не намерихме правилните ходове и просто ни предстои много работа. Нещата няма да станат изведнъж, няма да стане и с чудо. Сигурен съм, че футболистите дават всичко от себе си. Сигурен съм, че в някое от гостуванията ще променим негативната статистика и ще спечелим“, сподели Петров.