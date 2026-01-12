Избраха Алекс Грозданов за Най-добър център във финалната четворка за Купата на Полша

Капитанът на националния ни отбор по волейбол Алекс Грозданов и съотборниците му от Богданка ЛУК (Люблин) обраха всички индивидуални награди, след като спечелиха Купата на Полша за първи път в историята.

На финала в Краков отборът на Грозданов сломи съпротивата на Асеко Ресовия Жешув с категоричното 3:0 (25:15, 25:20, 25:20) гейма.

Българинът беше избран за Най-добър център. Капитанът на Люблин и разпределител на тима Марчин Коменда беше отличен за Най-добър на своя пост, докато Талес Хос прибра наградата за Най-добро либеро.

Звездата на новия носител на трофея Вилфредо Леон е Най-добър посрещач, а Кевин Сасак - Най-добър диагонал и MVP на целия турнир.