БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Чете се за: 06:02 мин.
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне...
Чете се за: 07:22 мин.
Как да разпознаем фалшивото евро?
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

МОК отхвърли призивите за отстраняване на САЩ от Игрите в Милано/ Кортина заради конфликта с Венецуела

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

"МОК не може да се намесва пряко в политически въпроси или конфликти между държави", се казва в изявлението на централата.

МОК отхвърли призивите за отстраняване на САЩ от Игрите в Милано/ Кортина заради конфликта с Венецуела
Снимка: БТА
Слушай новината

Международният олимпийски комитет отхвърли възможността за изключване на американските спортисти от Зимните игри в Милано и Кортина д'Ампецо следващия месец след военната операция във Венецуела.

„МОК не може да се намесва пряко в политически въпроси или конфликти между държави, тъй като те са извън нашата компетентност. Това е в сферата на политиката. Нашата роля е да гарантираме, че спортистите могат да участват в Олимпийските игри, независимо откъде идват“, се казва в изявление на МОК за ДПА.

В началото на януари американските военни атакуваха цели във венецуелската столица Каракас и задържаха лидера Николас Мадуро. Той беше доведен в САЩ, където е изправен пред съдебен процес за предполагаеми престъпления, свързани с наркотици. Впоследствие имаше спорадични призиви МОК да санкционира САЩ по подобен начин, както руските и беларуски спортисти заради войната на Русия в Украйна.

Както и на Летните олимпийски игри в Париж 2024 спортистите от Русия и Беларус могат да участват на Зимните олимпийски игри в Италия от 6 до 22 февруари само под неутрален флаг и без химн, при условие че са допуснати от съответните световни федерации.

#Милано/Кортина 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места останаха без ток при минусови температури
3
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места...
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
4
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не допуска превенция, а насърчава посегателствата
5
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не...
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция
6
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
2
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
3
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
6
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...

Още от: Milano Cortina 2026

Андреа Бочели ще участва в церемонията по откриването на Игрите в Италия
Андреа Бочели ще участва в церемонията по откриването на Игрите в Италия
"Истории от Олимпийските игри", епизод 1 от поредицата посветена на Игрите в Милано/Кортина "Истории от Олимпийските игри", епизод 1 от поредицата посветена на Игрите в Милано/Кортина
Чете се за: 01:07 мин.
Весела Лечева: Стефка Костадинова и Белчо Горанов вкараха олимпийското движение в батак Весела Лечева: Стефка Костадинова и Белчо Горанов вкараха олимпийското движение в батак
Чете се за: 04:50 мин.
Александра Фейгин е сред фаворитите за знаменосец на Игрите в Милано/Кортина Александра Фейгин е сред фаворитите за знаменосец на Игрите в Милано/Кортина
Чете се за: 01:07 мин.
Залата за хокей на лед „Сантаджулия“ в Милано ще бъде напълно готова за Зимните олимпийски игри Залата за хокей на лед „Сантаджулия“ в Милано ще бъде напълно готова за Зимните олимпийски игри
Чете се за: 03:12 мин.
Марсел Хиршер няма да участва на Игрите в Милано/Кортина Марсел Хиршер няма да участва на Игрите в Милано/Кортина
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на...
Чете се за: 07:22 мин.
У нас
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи "Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
Чете се за: 01:55 мин.
По света
РЗИ - Варна предлага да бъде обявена грипна епидемия в областта от 14 януари РЗИ - Варна предлага да бъде обявена грипна епидемия в областта от 14 януари
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Бойко Борисов: Имаме основание да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме Бойко Борисов: Имаме основание да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Фалшива банкнота от 500 евро е засечено след печалба в пернишко казино
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Русенско се възстановява след снега – пътищата са проходими,...
Чете се за: 02:27 мин.
Регионални
Двама души загинаха при пожар в Габрово
Чете се за: 00:30 мин.
Регионални
Протестите в Иран не стихват
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ