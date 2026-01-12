БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Във Варна обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:05 мин.
За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с...
Чете се за: 03:30 мин.
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Чете се за: 06:02 мин.
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне...
Чете се за: 04:42 мин.
Как да разпознаем фалшивото евро?
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Алекс Николов се извини на ръководството на Чивитанова за критиките заради напускането на Пория

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази
солиден александър николов тъжен мач лубе
Снимка: A.S. Volley Lube Civitanova/X
Слушай новината

Българският национал Александър Николов се извини на ръководството на италианския си клуб Кучине Лубе Чивитанова. Той направи това, след като критикува открито ръководителите за начина, по който си тръгна от отбора иранският диагонал Пория.

"Искам преди всичко да се извиня на всички фенове е на клуба, най-вече на президента Фабио Джулианели за скорошния ни коментар за напускането на Пория. Думите ми бяха инстинктивни, защото бях много огорчен от лошите коментари, които прочетох след неговото напускане. Съжалявам, държа да се извиня. Аз съм човек на Лубе и ще продължа да бъда. Като ме доведе тук Джулианели ми предостави голяма възможност в живота и не заслужава думите, които изрекох, като отново подчертавам, че те бяха емоционални. А що се отнася до мача с Падуа, те се опитаха да ни се противопоставят, но в решителните моменти винаги правехме точния избор и показахме, че сме по-силни. Разликата в наша полза я направихме благодарение на личните ни качества, които често ни помагат, когато играем у дома", коментира пред клубния сайт българинът, който бе избран за волейболист №2 в света за 2025 след успехите през миналата година.

#Кучине Лубе Чивитанова #Алекс Николов #Александър Николов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
2
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места останаха без ток при минусови температури
3
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места...
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
4
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн обучение от 14 януари
5
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн...
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не допуска превенция, а насърчава посегателствата
6
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
5
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Европейски волейбол

Избраха Алекс Грозданов за Най-добър център във финалната четворка за Купата на Полша
Избраха Алекс Грозданов за Най-добър център във финалната четворка за Купата на Полша
Александър Николов отбеляза 16 точки за първата шампионатана победа на Лубе за годината Александър Николов отбеляза 16 точки за първата шампионатана победа на Лубе за годината
Чете се за: 00:40 мин.
Алекс Грозданов помогна на Богданка ЛУК Люблин да спечели Купата на Полша Алекс Грозданов помогна на Богданка ЛУК Люблин да спечели Купата на Полша
Чете се за: 01:30 мин.
Богданка ЛУК Люблин и Алекс Грозданов са на първи финал за Купата на Полша Богданка ЛУК Люблин и Алекс Грозданов са на първи финал за Купата на Полша
Чете се за: 01:32 мин.
Черно море надви Монтана в петгеймова драма Черно море надви Монтана в петгеймова драма
Чете се за: 01:00 мин.
В Локомотив Новосибирск са готови със заместник на Симеон Николов В Локомотив Новосибирск са готови със заместник на Симеон Николов
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Във Варна обявиха грипна епидемия
Във Варна обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с увеличението на цените За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с увеличението на цените
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Бойко Борисов направи заявка за следващо управление Бойко Борисов направи заявка за следващо управление
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
20-годишен студент създаде дигитална карта разкрива препятствията...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Все повече доброволци помагат на животните на улицата
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Чете се за: 01:55 мин.
По света
В Русенско учениците се връщат в класните стаи
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ