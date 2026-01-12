Алекс Николов се извини на ръководството на Чивитанова за критиките заради напускането на Пория

Българският национал Александър Николов се извини на ръководството на италианския си клуб Кучине Лубе Чивитанова. Той направи това, след като критикува открито ръководителите за начина, по който си тръгна от отбора иранският диагонал Пория.

"Искам преди всичко да се извиня на всички фенове е на клуба, най-вече на президента Фабио Джулианели за скорошния ни коментар за напускането на Пория. Думите ми бяха инстинктивни, защото бях много огорчен от лошите коментари, които прочетох след неговото напускане. Съжалявам, държа да се извиня. Аз съм човек на Лубе и ще продължа да бъда. Като ме доведе тук Джулианели ми предостави голяма възможност в живота и не заслужава думите, които изрекох, като отново подчертавам, че те бяха емоционални. А що се отнася до мача с Падуа, те се опитаха да ни се противопоставят, но в решителните моменти винаги правехме точния избор и показахме, че сме по-силни. Разликата в наша полза я направихме благодарение на личните ни качества, които често ни помагат, когато играем у дома", коментира пред клубния сайт българинът, който бе избран за волейболист №2 в света за 2025 след успехите през миналата година.