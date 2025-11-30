Новата седмица започва със слънце, от сряда - пак дъжд

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Валежи се очакват днес вече само главно в планинските и в крайните северозападни райони, но ще са слаби.

Над 1200 метра дъждът ще се примесва със сняг, но междувременно облачността ще намалява през деня.

Температурите ще са предимно между 5° и 10°, по морето - до 12-13°, в София – около 6°.

До полунощ ще приключат и слабите валежи в планините. През нощта в Западна България и облачността съвсем ще намалее.

Утре сутринта в равнините ще се образува мъгла.

Минималните температури ще са около, предимно малко над нулата, в София – минус 1°.

В понеделник дневните ще се повишат съвсем неусетно и максималните ще са между 9° и 14°, в София – около 10°.

Още преди обяд облачността и в Североизточна България ще намалее и в страната ще се установи слънчево време.

Ветровито ще се задържи в планините - със силен северозападен вятър. До обяд облачността ще е значителна.

На отделни места все още ще прехвърча сняг. През деня обаче облачността ще се разкъса и там.


През следващите дни ще е почти тихо. Сутрешните температури ще са около нулата, а дневните - между 9° и 14°.

В сряда и четвъртък облачността ще е значителна, на места в Западна и в Централна България ще превали дъжд, но слабо.

Сутрешните температури ще се повишат с 4-5 градуса, а дневните ще се задържат без промяна.

В петък валежите се връщат в цялата страна, ще бъде и много, много ветровито.

