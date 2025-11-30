Радослав Янков: Мечтая за олимпийско злато

През миналия сезон Радослав Янков стъпи на най-високото стъпало на почетната стълбичка на старт от световната купа след над 7-годишна пауза и се качи общо три пъти на подиума. Но в края на кампанията травма не му позволи да вземе участие на световното първенство.

„Миналата година ми беше третият най-успешен сезон в кариерата. Завърших трети за малкия кристален глобус в олимпийската дисциплина. Подиумът на родна земя в Банско беше изключително вълнение. Чувствата са смесени. През февруари, на последния подиум, не се усещах добре здравословно и не успях да се израдвам на подиума. Но пък не мога да скрия радостта си от положителния сезон. Не можах да участвам на последното състезание, което беше най-важното – световното първенство. Оставям това зад гърба си. Сега съм възстановен и гледам напред. Успях да надградя от миналия сезон в определени аспекти. Стартовете са доста на брой – 18 за Световната купа и се изисква доста добра физическа подготовка. Надявам се тази година да издържа физически до самия край. Готов съм за старта на Световната купа след седмица в Китай“, коментира Янков.

Предстоящият сезон ще бъде 20-ти в кариерата на Радослав Янков.

„Доста години сме в Световната купа. Може би започнахме малко рано, но пък събрах опит и така е трябвало да стане. Винаги научаваш нещо ново с всеки изминал сезон. Накрая на сезона разбираш, че има и неща, които не са ти ясни. Правят се грешки, понякога за съжаление се повтарят. През сезона напрежението е голямо, фокусът е голям, понякога се допуснат неточности. И в екипировката, и в тактиката и т.нат. Но, това са нормални неща. Ако всеки успяваше всички път да бъде на 100% във всеки един аспект от самия процес…няма как всеки да бъде първи постоянно. Зимен спорт с различни условия, най-адаптивните печелят състезанията. Те най-често са във финали, най-опитните. И аз съм един от тях. Събрал съм достатъчно опит и се опитвам да се уча на новите неща“, сподели спортистът.

През тези години в световния елит, променя ли се самият той?

„Разбира се. Мисля, че съм се променил в добра посока. В първите години нямах много увереност, такъв ми е бил и характерът. Но в годините разбираш, че трудът, който си положил, с лишенията и страданията, дават сила. Увереността, която съм събрал през годините е доста по-голяма от началото, когато прохождах в Световната купа. По-зрял съм със сигурност, по-отговорен. В годините човек израства като лично и това се предава и в спорта“, разказа Янков.

На 35 години, има ли още нещо, за което мечтае.

„За Олимпийско злато. Приемам предстоящата Олимпиада като специално състезание, но не толкова пренавит, както бях на втората си Олимпиада. Бях в добра форма преди това, исках да хвана влака, но пренавиването за добро класиране ми изигра лоша шега. Олимпийските игри са много специално състезание и чувството е страхотно. Вълнението е голямо, не само по време на самия старт. Аз имах честта да нося българския флаг два пъти. Трудно е да се опише тази атмосфера. Искам да отида на тази Олимпиада добре фокусиран, здрав, с надявам се добри класирания до самите Олимпийски игри. Да се опитам да направя това, за което съм тренирал“, признава спортистът.

Стартът в алпийския сноуборд на Олимпийските игри е на 8-ми февруари. Радослав сподели как би се почувствал, ако е на стълбичката със спечелен медал.

„Облекчен. Това е нещо, което дава смисъл и ти казва, че си свършил работата. Не би трябвало да е така, защото аз имам добри резултати през годините, с които се гордея. Когато спечелих Световната купа почувствах едно облекчение, тъй като напрежението е голямо през целия сезон. Прекаленият фокус, който се отделя, не е добре. Пренавиването и натягането за добро класиране не винаги работи“, категоричен е сноубордистът.

През последните години българският ас беше единственият ни представител в сноуборд състезанията на високо ниво. От миналия сезон обаче в отбора с гръм и трясък нахлуха младите таланти Тервел Замфиров и сестра му Малена, която, едва на 15, успя да кара във финал на Световната купа. Най-опитният ни сноубордист се надява, че пътят, който е извървял, е бил от помощ и е дал вдъхновение на хората след него.

„Това е пътят. Всеки трябва да даде това, което има. Да предаде на следващите, да не скрива опита си. Понякога първите прокарват пътека, минават по по-труден път. Не, че на младите е лесно, особено в тази конкурентна среда. Надявам се да съм им дал вдъхновение. Да имаме резултати и традиции в този спорт, а не да се получават дупките, които се получават в много спортове. Мога да им кажа, че са страхотни. Малена е все още девойка. Те са интелигентни, целеустремени, работят много и резултатите идват. Надявам се да се запазят здрави в годините и да продължат по пътя“, завърши Янков.

Цялото интервю с Радослав Янков вижте във видеото!