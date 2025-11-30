БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Националният отбор на България за жени е световен шампион...
Чете се за: 03:20 мин.
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част...
Чете се за: 02:00 мин.
На Коледа - със сняг или без?
Чете се за: 01:50 мин.
Росен Желязков: Ако оттеглим Бюджета, трябва да влезем в...
Чете се за: 02:32 мин.
Доматите и краставиците все по-скъпи
Чете се за: 01:37 мин.
Без автомобили първа и втора категория в центъра на София
Чете се за: 01:30 мин.
Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да...
Чете се за: 04:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гьоко Хаджиевски: Присъствието на много чужденци не е добро за бъдещето на българския футбол

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
Спорт
Запази

Старши треньорът на Спартак Варна говори за присъствието на чуждестранни футболисти в България и нивото на футбола в Северна Македония.

гьоко хаджиевски присъствието чужденци добро бъдещето българския футбол
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Старши треньорът на Спартак Варна Гьоко Хаджиевски вярва, че българските отбори трябва да залагат на български футболисти, които да получават повече шансове за изява.

През 1993 година той става треньор на ЦСКА. Над три десетилетия по-късно наставникът отново е в българския футбол и вижда някои разлики.

„Футболът е много по-различен. Има много чужденци. По мое време нямаше толкова. По мое време имаше 3-4, максимум 5. Някои отбори имат по 15-20 национали. Това не е добро за бъдещето на българския футбол“, сподели той в интервю за БНТ.

Според него още един от проблемите в България е ниското самочувствие на треньорите и лошата работа в школите.

„Това е най-голямото зло на Балканите. Ние съм расист, нито против чужденците, но трябва да има място за талантите, които трябва да попълнят националните отбори. Най-голямата болка е, че не се работи в школите. Бюджетите им не трябва да се определят от заплащанията на родителите. Малко са треньорите със самочувствие“, допълни наставникът.

През пролетта Хаджиевски беше треньор на отбора, от ветерани на Северна Македония, който игра в благотворителен мач срещу българското златно поколение от американското лято. Двубоя тогава се състоя на стадиона на сегашния му клуб.

„Това беше голям жест на националите от 94 г. Поздравявам Ицо, Боби Михайлов, на когото пожелавам бързо оздравяване, заради здравословните му проблеми, Балъков, Лечков и всичките национали. Това обединява народа. Дойдоха 8 хил. Зрители, които събраха пари за жертвите в Кочани. Ние трябва да бъдем братя. За 32 години в България запазих приятелите си“, добави македонецът.

Според Хаджиевски сега е златното поколение за футбола в Северна Македония. Отборът ще играе бараж за класиране на световното първенство.

„Бих искал много да успеем. В квалификациите за световното първенство в Катар отстранихме Италия, като ги победихме в Палермо с 1:0 в първия мач. Във втория мач загубихме от Португалия като гост. Трудно е за Македония да играе два такива мача. Сега играем с много силния отбор на Дания. Трудно е да победим. Ние имаме същия проблем. Лигата не е много качествена. Половината отбори имат чуждестранни президенти, които убиват надеждите, които работят по 10 години в клубовете“, завърши специалистът.

Гледайте цялото интервю във видеото.

#Гьоко Хаджиевски

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
2
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Протест срещу руския посланик Елеонора Митрофанова в Стара Загора
3
Протест срещу руския посланик Елеонора Митрофанова в Стара Загора
Андреевден е!
4
Андреевден е!
Експеримент: КЕВР ще плаща на битови потребители, за да ползват ток от свободния пазар
5
Експеримент: КЕВР ще плаща на битови потребители, за да ползват ток...
Петър Волгин: САЩ казват на Зеленски - "ти беше дотук"
6
Петър Волгин: САЩ казват на Зеленски - "ти беше дотук"

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
6
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...

Още от: Видео

Церемония по награждаване на световното първенство по естетическа групова гимнастика (ВИДЕО)
Церемония по награждаване на световното първенство по естетическа групова гимнастика (ВИДЕО)
Ева Каменска: Трябва да забравим този мач възможно най-бързо Ева Каменска: Трябва да забравим този мач възможно най-бързо
Чете се за: 01:10 мин.
Юлия Иванова-Минчева: В нашия отбор има страх от отбора на Марица Юлия Иванова-Минчева: В нашия отбор има страх от отбора на Марица
Чете се за: 01:55 мин.
Ахметджан Ершимшек: Всеки се опитва да победи Марица Ахметджан Ершимшек: Всеки се опитва да победи Марица
Чете се за: 01:42 мин.
Лора Славчева: Щастлива съм, че сме категорични, но не трябва да се отпускаме Лора Славчева: Щастлива съм, че сме категорични, но не трябва да се отпускаме
Чете се за: 01:22 мин.
Екатерина Дафовска в предаването "Зала на славата" Екатерина Дафовска в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 07:07 мин.

Водещи новини

Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Росен Желязков: Ако оттеглим Бюджета, трябва да влезем в 2026 г. с удължителен Росен Желязков: Ако оттеглим Бюджета, трябва да влезем в 2026 г. с удължителен
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Доматите и краставиците все по-скъпи Доматите и краставиците все по-скъпи
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Националният отбор на България за жени е световен шампион по естетическа групова гимнастика Националният отбор на България за жени е световен шампион по естетическа групова гимнастика
Чете се за: 03:20 мин.
Спорт
На Коледа - със сняг или без?
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Бенямин Нетаняху е подал официално искане за помилване
Чете се за: 01:12 мин.
По света
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част от...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
"Нека да има най-лошият мир, но не и война": Съдбата на...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ