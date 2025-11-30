Гьоко Хаджиевски: Присъствието на много чужденци не е добро за бъдещето на българския футбол

Старши треньорът на Спартак Варна Гьоко Хаджиевски вярва, че българските отбори трябва да залагат на български футболисти, които да получават повече шансове за изява.

През 1993 година той става треньор на ЦСКА. Над три десетилетия по-късно наставникът отново е в българския футбол и вижда някои разлики.

„Футболът е много по-различен. Има много чужденци. По мое време нямаше толкова. По мое време имаше 3-4, максимум 5. Някои отбори имат по 15-20 национали. Това не е добро за бъдещето на българския футбол“, сподели той в интервю за БНТ.

Според него още един от проблемите в България е ниското самочувствие на треньорите и лошата работа в школите.

„Това е най-голямото зло на Балканите. Ние съм расист, нито против чужденците, но трябва да има място за талантите, които трябва да попълнят националните отбори. Най-голямата болка е, че не се работи в школите. Бюджетите им не трябва да се определят от заплащанията на родителите. Малко са треньорите със самочувствие“, допълни наставникът.

През пролетта Хаджиевски беше треньор на отбора, от ветерани на Северна Македония, който игра в благотворителен мач срещу българското златно поколение от американското лято. Двубоя тогава се състоя на стадиона на сегашния му клуб.

„Това беше голям жест на националите от 94 г. Поздравявам Ицо, Боби Михайлов, на когото пожелавам бързо оздравяване, заради здравословните му проблеми, Балъков, Лечков и всичките национали. Това обединява народа. Дойдоха 8 хил. Зрители, които събраха пари за жертвите в Кочани. Ние трябва да бъдем братя. За 32 години в България запазих приятелите си“, добави македонецът.

Според Хаджиевски сега е златното поколение за футбола в Северна Македония. Отборът ще играе бараж за класиране на световното първенство.

„Бих искал много да успеем. В квалификациите за световното първенство в Катар отстранихме Италия, като ги победихме в Палермо с 1:0 в първия мач. Във втория мач загубихме от Португалия като гост. Трудно е за Македония да играе два такива мача. Сега играем с много силния отбор на Дания. Трудно е да победим. Ние имаме същия проблем. Лигата не е много качествена. Половината отбори имат чуждестранни президенти, които убиват надеждите, които работят по 10 години в клубовете“, завърши специалистът.

Гледайте цялото интервю във видеото.