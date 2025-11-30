От Академик са доволни от представянето си на световното първенство по естетическа групова гимнастика

Момичетата от отбор Академик не скриха вълнението си за представянето на световното първенство по естетическа групова гимнастика. Надпреварата се провежда в Самоков и може да бъде проследена пряко в ефира на БНТ 3.

„Много сме доволни. За нас това е първо световно първенство. Представихме се по най-добрия начин, по който можехме. Другата година се надяваме на още повече успехи. Много сме щастливи, че имаме възможността да играем на такъв голям форум. Радваме се, че успяхме да покажем това, което сме работили. Нашите треньори са едни от най-добрите и благодарение на тях се представяме все по-добре“, коментираха пред БНТ състезателките на Академик.