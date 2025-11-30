БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
От Академик са доволни от представянето си на световното първенство по естетическа групова гимнастика

Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Надпреварата се провежда в Самоков.

академик гимнастика
Момичетата от отбор Академик не скриха вълнението си за представянето на световното първенство по естетическа групова гимнастика. Надпреварата се провежда в Самоков и може да бъде проследена пряко в ефира на БНТ 3.

„Много сме доволни. За нас това е първо световно първенство. Представихме се по най-добрия начин, по който можехме. Другата година се надяваме на още повече успехи. Много сме щастливи, че имаме възможността да играем на такъв голям форум. Радваме се, че успяхме да покажем това, което сме работили. Нашите треньори са едни от най-добрите и благодарение на тях се представяме все по-добре“, коментираха пред БНТ състезателките на Академик.

Националките на България: Бяхме малко притеснени, но успяхме да се насладим на състезанието
Националките на България: Бяхме малко притеснени, но успяхме да се насладим на състезанието
Девойките са доволни от представянето си на световното първенство в...
Чете се за: 00:45 мин.
