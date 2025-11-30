БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Нека да има най-лошият мир, но не и война": Съдбата на Украйна на масата на преговорите

Диана Симеонова
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Украинската делегация е в САЩ за финализиране на плана на Тръмп

"Нека да има най-лошият мир, но не и война": Съдбата на Украйна на масата на преговорите
Снимка: БТА
Украинската делегация е в Съединените щати за финализиране на ревизирания план на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна.

Преговорите в Маями дават началото на седмица на засилени дипломатически совалки. Украинският президент Володимир Зеленски ще посети утре Париж, а пратеникът на Тръмп Стив Уиткоф е очакван в Кремъл в близките няколко дни.

Дипломацията тече на фона на засилени атаки от страна на Русия.

След 6-те жертви вчера, един човек загина и 11 бяха ранени при нова среднощна атака с дронове в района на Киев тази нощ.

С очакване за пробив в защита на украинските интереси - така Киев и украинският президент Володимир Зеленски изпращат своя екип от преговарящи в Маями.

Делегацията, водена от секретаря на съвета за национална сигурност Рустем Умеров, има за задача да договори крайния вариант на ревизирания американски план за мир в Украйна.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Дипломацията остава активна. Американската страна демонстрира конструктивен подход и е напълно реалистично в близките дни да финализираме стъпките за това как да завършим войната с достойнство. Украинската делегация има всички необходими указания и очаквам екипът да работи в съответствие с ясните украински приоритети".

Във Флорида украинските преговарящи ще се срещнат със специалния пратеник на американския президент Стив Уиткоф, държавния секретар Марко Рубио и зетя на Тръмп - Джаред Къшнър.

Основните точки в плана, по които текат обсъждания, са съдбата на Донбас и другите окупирани от Русия територии, ограниченията върху числеността на украинската армия и гаранциите за сигурност за Украйна след войната.

Очаква се Уиткоф да замине за Москва до средата на следващата седмица, за да обсъди плана. Американският главен преговарящ попадна в центъра на медийна буря тази седмица след като Блумбърг публикува стенограма на телефонен разговор, в който той инструктира високопоставен служител на Кремъл как да подходи към преговорите с Тръмп.

И без разкритията на Блумбърг, 76-годишният Павло Бударив казва, че украинците трябва да приемат всичко и всеки с подозрение.

Павло Бударив:
"Не трябва да вярваме на никого. Нека да има най-лошият мир, но не и война. Руснаците убиха и нашето дете. Той беше доброволец".

От вчера семейство Бударив отново е без сигурен дом след като руски дрон удари апартамента под наем, в който живеят, откакто са напуснали къщата си в Часив Яр, в Донецка област през ноември 2023 година.

снимки: БТА

А руските удари продължават с пълна сила, въпреки призивите на Зеленски за прекратяване на огъня докато тече дипломацията.

