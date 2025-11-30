Все по-близо до мира? Украинската делегация пристига в САЩ

Усилени дипломатически совалки днес. Украинска делегация пристигна в Съединените щати за преговори по плана на Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна.



Очакванията са преговорите да доведат до съществен резултат след първоначалните разговори в Абу Даби и Женева, по време на които 28-те точки бяха прецизирани.

Разговорите стават на фона на нови удари през нощта близо до Киев с поне един загинал и 11 ранени.

Във Флорида, украинският преговорен екип, воден от секретаря на Съвета за национална сигурност Рустем Умеров, ще се срещне с държавния секретар Марко Рубио, специалния пратеник на американския президент Стив Уиткоф и зетя на Тръмп - Джаред Къшнър.

Основните въпроси са съдбата на Донбас и другите окупирани от Русия територии, ограниченията върху числеността на украинската армия и гаранциите за сигурност за Украйна след войната.