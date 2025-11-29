БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът остави в ареста всички обвинени по аферата...
Чете се за: 01:52 мин.
Заловиха над 12 000 флаконa с райски газ, задържан е...
Чете се за: 00:57 мин.
Владимир Зографски записа рекордното в кариерата си...
Чете се за: 01:35 мин.
Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион по...
Чете се за: 00:55 мин.
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.

Спешна актуализация на "Еърбъс": 6000 самолета приземени заради проблем с компютрите

Чете се за: 02:30 мин.
По света
Самолетът, в който летя папа Лъв XIV, също беше засегнат

Спешна актуализация на "Еърбъс": 6000 самолета приземени заради проблем с компютрите
Хиляди самолети на концерна "Еърбъс" претърпяха спешна актуализация на софтуера, след като имаше масови закъснения на полети заради проблем със системите на борда.

Самолетът, в който летя папа Лъв XIV, също беше засегнат.

"Еърбъс", който е базиран във Франция, каза, че са засегнати около 6000 самолета модел А320, като при повечето проблемът е отстранен с бърза актуализация на софтуера.

Около 900 машини са се нуждаели от цялостна смяна на бордовия компютър. Министърът на транспорта на Франция Филип Табаро каза, че по-малко от 100 самолета от този модел все още се нуждаят от актуализацията.

"Очакваме още закъснения днес и може би по-малко утре. Опитваме се да решим ситуацията колкото се може по-бързо", коментира Тайроун Саймс, главен пилот.

"Еър Франс" съобщи, че е имало няколко закъснения и отменени полети на парижкото летище Шарл Дьо Гол.

Най-голям брой засегнати самолети има американската "Американ Еърлайнс" – 340 машини са били приземени.

"Бритиш Еъруейс" не е тежко засегната – на лондонското летище "Гетуик" се съобщава за "леки закъснения", а международното летище "Хийтроу" оперира без затруднения.

"Това е сериозен проблем. Радвам се, че го хванаха навреме, защото можеше да стане сериозна катастрофа. Засегнатите системи контролират височината на полета. Поддържането на една височина се контролира от този механизъм, който ако се повреди, самолетът може да тръгне стремглаво надолу", заяви Харш Вардхан, бивш директор на авиокомпания.

Актуализацията се наложи, след като анализ установи, че софтуерен проблем може да е допринесъл за внезапната загуба на височина при полет на авиокомпания "Джет Блу" миналият месец. Разследването е установило, че софтуерът не реагира добре на слънчева радиация.

