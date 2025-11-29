Заловиха над 12 000 флаконa с райски газ, задържан е криминално проявен

Те са били предназначени както за вътрешен, така и за международния пазар и са открити в складове
Над 12 000 флакони и капсули с райски газ откриха при спецакция служители на Първо районно и "Икономическа полиция" към СДВР.
Задържан е криминално проявен.
Предстои да бъде изчислена стойността на флаконите.
Те са били предназначени както за вътрешен, така и за международния пазар и са открити в складове, чиито собственици тепърва ще се установяват.
"Извършваме ежедневен мониторинг както на лица, за които имаме информация, че се занимават с подобен род дейност, така и извършваме регулярни проверки на различни търговски обекти, особено на питейни заведения. Извършваме много проверки около училищата, тъй като приоритет е защитата на подрастващото население", заяви Кристиян Костов, заместник-началник на "Икономическа полиция" към СДВР.