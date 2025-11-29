Тръмп отмени документи, подписани от Байдън с автописалка

Доналд Тръмп обяви, че е отменил всички документи, подписани със специална автоматична писалка при управлението на предшественика си Джо Байдън.



"По този начин всеки документ, подписан от заспалия Джо Байдън с автописалка, а това прави приблизително 92% от всички, е отменен и обявен за нищожен и недействителен", посочи републиканецът в социалната си мрежа.

В последните си дни на поста Байдън помилва хора, които Тръмп беше взел на мушката си – сред тях и синът на Байдън - Хънтър.

Републиканецът често твърди, че демократът е използвал автописалката, която пише със специално устройство, защото е бил твърде сенилен, за да управлява. Последната заповед на Тръмп представлява ескалация по темата.

Преди време милиардерът дори замени портрета на Джо Байдън в Белия дом с фотография на автописалка.