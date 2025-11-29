БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион по...
Чете се за: 00:55 мин.
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.

Тръмп отмени документи, подписани от Байдън с автописалка

Емилия Запартова
Всичко от автора
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Преди време милиардерът дори замени портрета на Джо Байдън в Белия дом с фотография на автописалка

Доналд Тръмп
Снимка: БТА
Доналд Тръмп обяви, че е отменил всички документи, подписани със специална автоматична писалка при управлението на предшественика си Джо Байдън.

"По този начин всеки документ, подписан от заспалия Джо Байдън с автописалка, а това прави приблизително 92% от всички, е отменен и обявен за нищожен и недействителен", посочи републиканецът в социалната си мрежа.

В последните си дни на поста Байдън помилва хора, които Тръмп беше взел на мушката си – сред тях и синът на Байдън - Хънтър.

Републиканецът често твърди, че демократът е използвал автописалката, която пише със специално устройство, защото е бил твърде сенилен, за да управлява. Последната заповед на Тръмп представлява ескалация по темата.

Преди време милиардерът дори замени портрета на Джо Байдън в Белия дом с фотография на автописалка.

#автописалка #Доналд Тръмп #Джо Байдън #документи

Водещи новини

Тръмп: Въздушното пространство над Венецуела е затворено
Тръмп: Въздушното пространство над Венецуела е затворено
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния мъж от Мадан
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Росен Желязков: Кабинетът функционира много добре като единен орган
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Започна разчистването на щетите след бедствието в Югозапада
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Шофьор с над 2 промила се заби в светофарна уредба в Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион по бокс за мъже...
Чете се за: 00:55 мин.
Бокс
