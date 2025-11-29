БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.

"Русия следва своя "военен план" - да убива и разрушава": (Не)възможни ли са преговорите за мир?

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Украинска делегация пътува за САЩ, за да обсъди плана за прекратяване на войната

Снимка: БТА
Украинска делегация пътува за Съединените щати, за да обсъди плана за прекратяване на войната с Русия, съобщи Блумбърг.

Преговарящите ще се срещнат с пратеникa на американския президент Стив Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп Джаред Къшнър във Флорида.

На този фон, Русия нанесе нова масирана атака срещу украинската столица Киев.

Двама души са загинали, ранените са поне 27.

Експлозии ехтят в небето над Киев. Поредната безсънна нощ. Удари с ракети и дронове са нанесли поражения на поне шест места в града. Има пожари и разрушения в няколко жилищни сгради, 600,000 души в Киев и пет други региона са без ток.

Ръководителят на военната администрация на Киев Тимур Ткаченко и кметът Виталий Кличко на няколко пъти призоваваха хората да не напускат укритията. За съжаление жертви има.

След края на атаката, външният министър Андрий Сибиха направи тъжната равносметка.

Андрий Сибиха, външен министър на Украйна:
"Тежка нощ в Украйна и особено в Киев. Русия изстреля десетки крилати и балистични ракети и над 500 дрона по домове, енергийната мрежа и критичната инфраструктура. Най-малко 2-ма души загинаха и над 20 бяха ранени, включително едно дете. Докато всички обсъждат точките от мирните планове, Русия продължава да следва своя "военен план" от две точки: да убива и разрушава."

Въпреки дъжда от ракети, Украйна продължава преговорите в опит за постигане на справедливо разрешаване на конфликта. Нейни представители са на път за поредните консултации със Съединените щати по преработения план на американския президент Доналд Тръмп - този път във Флорида.

снимки: БТА

Володимир Зеленски, президент на Украйна:
"Сега се подготвяме за среща с американската страна, за да обсъдим стъпките, които трябва да бъдат предприети, за да се гарантира, че наистина ще бъде постигнат мир. И че това ще е достоен мир."

Според Блумбърг Нюз в състава на украинската делегация са секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров и заместник-министърът на външните работи Сергий Кислицa.

Големият отсъстващ е началникът на кабинета на Володимир Зеленски - Андрий Ермак, който подаде оставка вчера след обиск в дома му в рамките на текущо разследване за корупция.

Наблюдатели приемат принудителното оттегляне на Ермак в такава ключова фаза от преговорите като сериозен удар за Зеленски, който днес трябва да започне консултации по намирането на негов заместник.

В интервю за Ню Йорк Пост, Ермак не скри обидата си и заяви, че отива на фронта.

#войната в Украйна #мир #преговори

