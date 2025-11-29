Пеевски пак се закани: Атака в съда, ако КЕВР не спре поскъпването на водата

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Според него това ще е удар по доходите на хората и ще предизвика справедливия им гняв

КЕВР да спре поскъпването на водата от 1 януари. В противен случай ще го атакуваме в съда. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) подготвя поредното увеличение на цените на ВиК услугите от 1 януари 2026 г., средно с над 2,62% за страната, което ще е удар по доходите на хората и ще предизвика справедливия им гняв. Това заяви в съобщение до медиите Делян Пеевски.

"Предложението на регулатора идва след година, в която засегнатите от безводието в страната достигнаха половин милион, хиляди излязоха на протести, а работата по укрепването на инфраструктурата е далеч от необходимото, за да даде траен и сигурен ефект върху преодоляването на водните кризи. Не се изпълняват инвестиционните планове, не се покриват показателите за ефективност, а общите загуби на вода остават над 60% за пета поредна година".

Пеевски заяви, че настоява КЕВР да спре процедурата за увеличение на цените на ВиК услугите от 1 януари 2026 г., да съобрази механизма за ценообразуване с новия Закон за водите, който е в Народното събрание и да проведе необходимите консултации с ВиК холдинга, по отношение на изпълнението на инвестиционните програми на отделните ВиК оператори.

"В противен случай ще атакуваме в Съда поскъпването на водата, както сторихме с решението на СОС за необоснованото увеличение на цените за паркирането в София, в резултат на което Административният съд - София град го определи за нищожно".

Отговорност на всички институции е да ограничат натиска на растящите цени върху хората в година на толкова важна трансформация, допълни лидерът на "ДПС - Ново начало".

Преходът към общата европейска валута е предизвикателство, в което държавата трябва да бъде партньор и подкрепа за това, той да се изпълни по най-добрия и качествен начин за хората, казва на финала Делян Пеевски.

