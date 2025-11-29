БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

"Достатъчно отровители имаме в Русе": Протест срещу строежа на инсинератор

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Теодор Стамболиев
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Запази

Общинските съвети на Русе и Гюргево се обединиха и приеха протестна декларация

"Достатъчно отровители имаме в Русе": Протест срещу строежа на инсинератор
Слушай новината

За първи път в историята на Европейската комисия общинските съвети на Русе и Гюргево се обединиха и приеха протестна декларация. В нея те се обявяват против построяването на инсинератор за медицински отпадъци в пограничната зона.

Преди три години румънски инвеститор решава да изгради инсинератор за унищожаване на медицински отпадъци в промишлената зона на Гюргево. Проектът многократно е бил преразглеждан и забавян, заради недоволството на местните жители. Започват протести, в които се включват и русенци, които още помнят хлорните обгазявания на града през 80-те години на миналия век от румънския комбинат „Верахим“.

"Не сме съгласни. Не искаме да строят. Знаете какво става в Русе и какво беше? От техния завод, когато беше в Гюргево. Имаше стачки, какво ли не и се отървахме, сега наново".

"Няма да е добре за Русе със сигурност, вятърът като духне насам - какво правим?".

"Достатъчно отровители имаме в Русе, с които не могат да се справят, че и трансгранични".

Изграждането на инсинератора ще застраши здравето и безопасността на 200 хиляди души от двата бряга на Дунав. Затова общинските съветници на Русе и Гюргево заявяват в общата декларация, че:

"Държавните институции предприемат всички необходими правни и фактически действия, като отстояват интересите на гражданите на Русе и Гюргево да защитят правото им на безопасна, чиста, здравословна и устойчива околна среда".

акад. Христо Белоев - председател на Общински съвет-Русе: "Този инсинератор не отговаря на определени норми и отстояния, но трябва да се дадат отговори и на много други въпроси, които най- вече са екологични и здравни. Така, че давайки един силен отпор ние се надяваме да бъде преосмислено това решение и да не бъде изграждан този инсинератор".

Галичка Николова - общински съветник: "И се надявам с общи усилия в краен случай, ако се наложи и със двустранен протест на Дунав мост да въздействаме тия институции, за да могат все пак да проумеят, че нито ние, нито те искаме да бъдем тровени".

Освен към Министерски съвет и ресорните ведомства, декларацията ще бъде изпратена и на румънските власти.

#инсинератор #Русе #гюргево #протест

Последвайте ни

ТОП 24

Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново – Цалапица
1
Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново –...
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
2
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
3
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Изплащането на пенсиите и коледните добавки започва на 5 декември
4
Изплащането на пенсиите и коледните добавки започва на 5 декември
Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2% вноска за фонд "пенсии"
5
Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2%...
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в банковите системи
6
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в...

Най-четени

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Регионални

Частично бедствено положение в Ардино: Ситуацията в югозапада се успокоява
Частично бедствено положение в Ардино: Ситуацията в югозапада се успокоява
Пловдив беше домакин на форума "Южна България – рестарт и постижими цели" Пловдив беше домакин на форума "Южна България – рестарт и постижими цели"
Чете се за: 01:42 мин.
Столичната община поема сметосъбирането в кв. "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина" от 1 декември Столичната община поема сметосъбирането в кв. "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина" от 1 декември
Чете се за: 04:15 мин.
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Чете се за: 02:52 мин.
7-годишното дете, оцеляло при трагедията край Пловдив, е в съзнание 7-годишното дете, оцеляло при трагедията край Пловдив, е в съзнание
Чете се за: 02:17 мин.
Премиерът инспектира скъсаните диги на "Напоителни системи" в Симитли Премиерът инспектира скъсаните диги на "Напоителни системи" в Симитли
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Частично бедствено положение в Ардино: Ситуацията в югозапада се успокоява
Частично бедствено положение в Ардино: Ситуацията в югозапада се...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Ще бъде ли постигнат "достоен мир" в Украйна? Ще бъде ли постигнат "достоен мир" в Украйна?
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Преговори за мир по време на война - ударите срещу Киев продължават Преговори за мир по време на война - ударите срещу Киев продължават
Чете се за: 00:35 мин.
По света
"Достатъчно отровители имаме в Русе": Протест срещу строежа на инсинератор "Достатъчно отровители имаме в Русе": Протест срещу строежа на инсинератор
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Бюджет 2026: Управляващите преправят план-сметката след среща с...
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
Властите започнаха оценка на щетите от проливните валежи в...
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Експлозия на борда на празен танкер край Босфора
Чете се за: 00:45 мин.
По света
"Еърбъс" спира хиляди самолети за неотложна софтуерна...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ