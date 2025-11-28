За сигурността, свободата и достойнството - говори лидерът в сянка на Фатах

Палестински активист, приел за своя кауза да съживи идеята за две държави и то във време, когато всички я смятат за безвъзвратно непостижима.

Самер Синиджлауи от боец в Първата интифада се превръща в миротворец.

Самер Синиджлауи, палестински активист: Бях част от това поколение деца, които излязоха по улиците през 1987-ма да протестират срещу необичайната ситуация, в която живеехме. Хвърлях камъни и това ми донесе 5-годишна присъда в израелски затвор. Но именно там започна диалогът ми с другата страна, с израелците. Научих иврит и още нещо: всеки конфликт по света, ако не можеш да го разбереш през очите и на двете враждуващи страни няма да имаш правилен подход към разрешаването му.

Наричат го лидерa в сянка на движението Фатах, което държи властта в Палестинската автономия и към което принадлежи президентът Махмуд Абас.

След затвора Самер Синиджлауи застава начело на младежкото движение на Фатах и продължава да поддържа контакт и с палестинци, и с израелци.

Самер Синиджлауи, палестински активист: Палестино-израелският конфликт не е сложен, той се дължи основно на две думи - от израелска страна - сигурност, а от палестинска - самоопределяне, човешко достойнство, свобода. Основно се свежда до невежество - повечето израелци не познават палестинците, както и палестинците не познават израелците.

На 13 октомври в Египет беше подписано споразумение за спиране на огъня между Израел и Хамас - първата точка от плана за мир, изготвен от американския президент Доналд Тръмп.

Последната: създаване на Палестинска държава.

Но последваха десетки нарушения, има стотици убити, въпреки че Съветът за сигурност прие с резолюция мирния план.

Самер Синиджлауи, палестински активист: Съветът за сигурност даде мандат на президента Тръмп да превърне Газа в 51-вия щат. През следващите две години ивицата ще е под контрола му.

С резолюцията беше одобрено създаването на международни стабилизационни сили, които да следят за мира и възстановяването, както и Борд на мира - временна администрация в Газа.

Самер Синиджлауи, палестински активист: Сега Европа е изтощена от бремето на финансиране на Украйна и няма да може да даде пари и за Газа. Арабските държави носят бремето за възстановяване първо на Сирия и на Ливан, Газа идва на трето място. Има само един човек, който може да донесе 100 милиарда долара в ивицата и това е Тръмп и всички го знаят. Влакът вече тръгна и няма да спре до крайната гара.

Като един от гласовете на вътрешната опозиция в движението Фатах, Самер Синиджлауи, естествено критикува настоящото палестинско ръководство.

"Абас не успя да постигне нищо в живота ни, няма политически хоризонт през последните 20 години, не можа да осигури икономически решения. Апаратът по сигурността в Палестинската автономия консумира 30% от бюджета. Тази голяма машина не защитава хората, защитава президента. Служат на краля, но не и на кралството".

Крайно време е на палестинците да бъде дадена възможност да изберат своите лидери, казва Самер.

"През последните 20 години израелците имаха 9 избори, понякога имаха и по два вота на година. Следващата година ще имат 10-и вот. През това време ние не сме имали нито един път избори и това не е честно. Имам деца, най-големият ми син е на 27 години и той никога не е виждал урна в живота си. Аз съм гласувал едва, два пъти. Палестинският народ е умна нация, има много таланти. Но защо 95% от населението е под 60-годишна възраст, а 100% от палестинските лидери са над 70-годишни. В това няма смисъл - толкова млад народ да бъде ръководен от толкова стари лидери, тотално откъснати от реалността".

Едва ли е имало друг момент в историята на близкоизточния конфликт, когато палестинската кауза е имала толкова широка подкрепа.

На Общото Събрание на ООН през септември в Ню Йорк десетки държави признаха независима Палестина.

За Самер Синиджлауи това е само политически театър.

"Когато казвам политически театър имам предвид следното - Франция, например, реши да признае Палестина, едва след като се запалиха улиците на Париж и на Марсилия. Това е реакция на вътрешна необходимост, а не въпрос на принципи. Къде бяха тези принципи преди 20 години?

Как можете да убедите израелците?

"Не мисля, че трябва да побеждаваме израелците, а страха в сърцата им. 85% от израелците са против решение с две държави поради опасения за сигурността. Останалите 15% имат идеология. Не искам да променям тези 15%. Трябва разговор с мнозинството, тях трябва да успокоя. На мен ми е спешно да се реши конфликтът. Израелците могат да чакат още 80 години. Плащат цена, но имат силна държава, добра икономика, имат паспорти, които ги свързват със света без визи. Ние нямаме нищо от това".

Да, но държавите от региона могат да направят нещо.