БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

За сигурността, свободата и достойнството - говори лидерът в сянка на Фатах

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 07:47 мин.
По света
Запази

Палестинският активист, който е приел за своя кауза да съживи идеята за две държави

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Палестински активист, приел за своя кауза да съживи идеята за две държави и то във време, когато всички я смятат за безвъзвратно непостижима.

Самер Синиджлауи от боец в Първата интифада се превръща в миротворец.

Самер Синиджлауи, палестински активист: Бях част от това поколение деца, които излязоха по улиците през 1987-ма да протестират срещу необичайната ситуация, в която живеехме. Хвърлях камъни и това ми донесе 5-годишна присъда в израелски затвор. Но именно там започна диалогът ми с другата страна, с израелците. Научих иврит и още нещо: всеки конфликт по света, ако не можеш да го разбереш през очите и на двете враждуващи страни няма да имаш правилен подход към разрешаването му.

Наричат го лидерa в сянка на движението Фатах, което държи властта в Палестинската автономия и към което принадлежи президентът Махмуд Абас.

След затвора Самер Синиджлауи застава начело на младежкото движение на Фатах и продължава да поддържа контакт и с палестинци, и с израелци.

Самер Синиджлауи, палестински активист: Палестино-израелският конфликт не е сложен, той се дължи основно на две думи - от израелска страна - сигурност, а от палестинска - самоопределяне, човешко достойнство, свобода. Основно се свежда до невежество - повечето израелци не познават палестинците, както и палестинците не познават израелците.

На 13 октомври в Египет беше подписано споразумение за спиране на огъня между Израел и Хамас - първата точка от плана за мир, изготвен от американския президент Доналд Тръмп.

Последната: създаване на Палестинска държава.

Но последваха десетки нарушения, има стотици убити, въпреки че Съветът за сигурност прие с резолюция мирния план.

Самер Синиджлауи, палестински активист: Съветът за сигурност даде мандат на президента Тръмп да превърне Газа в 51-вия щат. През следващите две години ивицата ще е под контрола му.

С резолюцията беше одобрено създаването на международни стабилизационни сили, които да следят за мира и възстановяването, както и Борд на мира - временна администрация в Газа.

Самер Синиджлауи, палестински активист: Сега Европа е изтощена от бремето на финансиране на Украйна и няма да може да даде пари и за Газа. Арабските държави носят бремето за възстановяване първо на Сирия и на Ливан, Газа идва на трето място. Има само един човек, който може да донесе 100 милиарда долара в ивицата и това е Тръмп и всички го знаят. Влакът вече тръгна и няма да спре до крайната гара.

Като един от гласовете на вътрешната опозиция в движението Фатах, Самер Синиджлауи, естествено критикува настоящото палестинско ръководство.

"Абас не успя да постигне нищо в живота ни, няма политически хоризонт през последните 20 години, не можа да осигури икономически решения. Апаратът по сигурността в Палестинската автономия консумира 30% от бюджета. Тази голяма машина не защитава хората, защитава президента. Служат на краля, но не и на кралството".

Крайно време е на палестинците да бъде дадена възможност да изберат своите лидери, казва Самер.

"През последните 20 години израелците имаха 9 избори, понякога имаха и по два вота на година. Следващата година ще имат 10-и вот. През това време ние не сме имали нито един път избори и това не е честно. Имам деца, най-големият ми син е на 27 години и той никога не е виждал урна в живота си. Аз съм гласувал едва, два пъти. Палестинският народ е умна нация, има много таланти. Но защо 95% от населението е под 60-годишна възраст, а 100% от палестинските лидери са над 70-годишни. В това няма смисъл - толкова млад народ да бъде ръководен от толкова стари лидери, тотално откъснати от реалността".

Едва ли е имало друг момент в историята на близкоизточния конфликт, когато палестинската кауза е имала толкова широка подкрепа.

На Общото Събрание на ООН през септември в Ню Йорк десетки държави признаха независима Палестина.

За Самер Синиджлауи това е само политически театър.

"Когато казвам политически театър имам предвид следното - Франция, например, реши да признае Палестина, едва след като се запалиха улиците на Париж и на Марсилия. Това е реакция на вътрешна необходимост, а не въпрос на принципи. Къде бяха тези принципи преди 20 години?

Как можете да убедите израелците?

"Не мисля, че трябва да побеждаваме израелците, а страха в сърцата им. 85% от израелците са против решение с две държави поради опасения за сигурността. Останалите 15% имат идеология. Не искам да променям тези 15%. Трябва разговор с мнозинството, тях трябва да успокоя. На мен ми е спешно да се реши конфликтът. Израелците могат да чакат още 80 години. Плащат цена, но имат силна държава, добра икономика, имат паспорти, които ги свързват със света без визи. Ние нямаме нищо от това".

Да, но държавите от региона могат да направят нещо.

"Прагматичен оптимизъм и визия за палестинци и израелци, която сега е заглушавана от писъка на крайните. Ако успеем да сменим лидерите от двете страни и новите управляващи започнат процеса на нормализация, интеграция, споразуменията за сигурност проработят - нещата ще започнат да се променят. Когато видим израелски отбор да играе в Рияд или израелец да ходи да обядва в Газа и после да лети за уикенда до Дамаск, или да вечеря в Бейрут. Днес има воля в Белия дом, има воля в региона, но няма воля на улица Балфур в Йерусалим, където е кабинетът на израелския премиер, няма динамика сред палестинските лидери. И израелците, и палестинците са заложници в бункерите на едни лидери, които крадат живота им, объркват ги политически, за да могат да оцелеят. Триъгълникът Нетаняху, Абас и Хамас - те са добри партньори. Колкото и да ви убеждават, че се мразят, всеки един от тях знае, че другите двама му помагат да оцелее. Трябва да се освободим от този триъгълник и тогава ще видим и нова динамика".

#палестински активист #Самер Синиджлауи #две държави

Последвайте ни

ТОП 24

Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново – Цалапица
1
Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново –...
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
2
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
3
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Изплащането на пенсиите и коледните добавки започва на 5 декември
4
Изплащането на пенсиите и коледните добавки започва на 5 декември
Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2% вноска за фонд "пенсии"
5
Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2%...
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в банковите системи
6
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в...

Най-четени

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Близък изток

Операции на Израел в Сирия и на Западния бряг: Видео показва убийството на двама палестинци
Операции на Израел в Сирия и на Западния бряг: Видео показва убийството на двама палестинци
ООН определи като "безпрецедентна екзекуция" убийството на двама невъоръжени палестинци от Израел ООН определи като "безпрецедентна екзекуция" убийството на двама невъоръжени палестинци от Израел
Чете се за: 01:00 мин.
Израел бомбардира Сирия: Най-малко 9 жертви при въздушни удари и сухопътна операция Израел бомбардира Сирия: Най-малко 9 жертви при въздушни удари и сухопътна операция
Чете се за: 01:00 мин.
Екс въведе нова функция за локация и разкри мащабна мрежа от фалшиви "инфлуенсъри от Газа" Екс въведе нова функция за локация и разкри мащабна мрежа от фалшиви "инфлуенсъри от Газа"
Чете се за: 06:25 мин.
Израел нанесе въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут Израел нанесе въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут
Чете се за: 01:42 мин.
Нови израелски удари в Газа Нови израелски удари в Газа
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Частично бедствено положение в Ардино: Ситуацията в югозапада се успокоява
Частично бедствено положение в Ардино: Ситуацията в югозапада се...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Ще бъде ли постигнат "достоен мир" в Украйна? Ще бъде ли постигнат "достоен мир" в Украйна?
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Преговори за мир по време на война - ударите срещу Киев продължават Преговори за мир по време на война - ударите срещу Киев продължават
Чете се за: 00:35 мин.
По света
"Достатъчно отровители имаме в Русе": Протест срещу строежа на инсинератор "Достатъчно отровители имаме в Русе": Протест срещу строежа на инсинератор
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Бюджет 2026: Управляващите преправят план-сметката след среща с...
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
Властите започнаха оценка на щетите от проливните валежи в...
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Експлозия на борда на празен танкер край Босфора
Чете се за: 00:45 мин.
По света
"Еърбъс" спира хиляди самолети за неотложна софтуерна...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ