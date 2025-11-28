БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има...
Чете се за: 01:32 мин.
Столична община ще обжалва решението на съда, който спря...
Чете се за: 00:50 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да...
Чете се за: 01:57 мин.
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Запази

Според вицепремиера никой не е искал да отнема социални придобивки в този бюджет

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Да се оттегли един бюджет легална процедура няма. Версиите са две - или се започва нов бюджет от Министерския съвет, което е най-чистата процедура, но това означава, че бихме имали нов бюджет през март. Другата чисто парламентарна техника е когато се постигне някаква нова точка на консенсус между политически партии, между работодатели и синдикати, надявам се и между по-големи групи в обществото, нова версия на бюджета, далеч по-приемлива, ново заседание на бюджетна комисия и гледане в зала. Това коментира в студиото на "Панорама" вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев.

"В годините назад винаги, когато някой се е опитвал да усили гласа си чрез протест - вижте ни, забележете ни, не сме съгласни, не сме доволни, сме се опитвали да вземем мерки. Проблемът на този бюджет, който е обект на ревизиране в момента е, че прилича на бюджета за предишната година, на бюджета на по-предишната година и за още по-предишната година. Той следва същия модел", посочи той.

Дончев заяви, че никой не е искал да отнема социални придобивки в този бюджет, но въпросът е дали може да се движим в режим на непрекъсната експанзия на социалните разходи. Социалните разходи са 20% от БВП и 41% от бюджета, поясни той.

Освен предложението за увеличение на данък "дивидент" да отпадне, пенсионните осигуровките да се вдигнат не с 2%, а с 1% и изцяло да отпадне т. нар. СУБТО, Дончев каза, че и трите неща са възможни, но смята, че ще има още промени:

"И синдикалните, и работодателските организации, екипът на Министерство на финансите и всички партии работят в творчески режим. Възможни са и други промени, да бъде намерена нова точка на равновесието, защото очевидно старата точка на равновесието, която беше намерена не се хареса на много хора."

Според вицепремиера всички разходи в бюджета са важни. От кого колко вземаш, какво е нивото на солидарност в обществото, колко даваме на тези, които имат нужда, колко получават тези, които се трудят за държавата - този баланс е много труден, но той става още по-труден, защото не се прави от учени, а се прави от политици, от партии, които имат различни виждания по скалата ляво - дясно, допълни Дончев.

#Бюджет 2026 #вицепремиерът Томислав Дончев # Томислав Дончев

Последвайте ни

ТОП 24

Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново – Цалапица
1
Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново –...
Парите за гаранцията на Благомир Коцев са събрани от дарения, съобщиха от ПП
2
Парите за гаранцията на Благомир Коцев са събрани от дарения,...
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
3
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2% вноска за фонд "пенсии"
4
Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2%...
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
5
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да бъде изтеглена
6
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да бъде изтеглена

Най-четени

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Политика

Ивайло Мирчев: Този бюджет е абсолютно обявяване на война на средната класа в България
Ивайло Мирчев: Този бюджет е абсолютно обявяване на война на средната класа в България
Бюджет 2026: Управляващите преправят план-сметката след среща с работодатели и синдикати (ОБЗОР) Бюджет 2026: Управляващите преправят план-сметката след среща с работодатели и синдикати (ОБЗОР)
Чете се за: 05:35 мин.
Премиерът инспектира скъсаните диги на "Напоителни системи" в Симитли Премиерът инспектира скъсаните диги на "Напоителни системи" в Симитли
Чете се за: 01:27 мин.
Спор в парламента: Борисов, Мирчев и Василев си размениха остри реплики Спор в парламента: Борисов, Мирчев и Василев си размениха остри реплики
Чете се за: 04:22 мин.
Президентът Румен Радев удостои с орден "Мадарски конник" посланика на Ирак Лина Омар Президентът Румен Радев удостои с орден "Мадарски конник" посланика на Ирак Лина Омар
Чете се за: 02:15 мин.
Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2% вноска за фонд "пенсии" Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2% вноска за фонд "пенсии"
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Бюджет 2026: Управляващите преправят план-сметката след среща с работодатели и синдикати (ОБЗОР)
Бюджет 2026: Управляващите преправят план-сметката след среща с...
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Властите започнаха оценка на щетите от проливните валежи в Югозападна България Властите започнаха оценка на щетите от проливните валежи в Югозападна България
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в банковите системи От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в банковите системи
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Измама: Имитации на големи сайтове за търговия се роят покрай...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Столична община ще обжалва решението на съда, който спря реформата...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
"Нямам търпение истината да излезе наяве": Варненският...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Мир срещу земя? Украйна е изправена пред тежки дни на избор
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ