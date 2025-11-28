БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бюджет 2026: Управляващите преправят план-сметката след среща с работодатели и синдикати (ОБЗОР)

Цветелина Катанска
Всичко от автора
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
Проектобюджетът няма да бъде изтеглен от НС, а депутатите ще внесат промените за второ четене

Снимка: БТА
Проектобюджетът за следващата година ще бъде променен след разговор с работодатели и синдикати. Това съобщи финансовият министър Теменужка Петкова след среща със социалните партньори. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че управляващите са готови да намалят увеличението на осигуровките, както и да отпадне ръста на данък дивидент и въвеждането на задължителен софтуер за търговците. План-сметката няма да бъде изтеглена от НС, а депутатите ще внесат промените като свои предложения за второ четене.

Час и половина продължи днешната среща между работодатели, синдикати и управляващите.

Теменужка Петкова, министър на финансите: "Тристранният диалог е възстановен. В рамките на днешната среща чухме предложенията на българския бизнес, чухме предложенията на синдикатите. Следващата седмица предстои нова среща, на която да обсъдим конкретните мерки, които и бизнеса и синдикатите предлагат, за да намерим едно наистина балансирано решение, което да удовлетворява всички."

След среща в централата на ГЕРБ вчера, синдикати и работодатели са се събрали и часове наред са обсъждали своите предложения.

Добри Митрев, председател на БСК: "Нашето настояване е много твърдо по отношение на данък дивидент. Това е нещото, което най-много заедно с повишаване на осигурителната тежест притеснява българските предприятия."

Кирил Домусчиев, председател на КРИБ: "Работещите и фирмите да могат да запазят своите доходи и да запазят своята конкурентоспособност без да ощетяваме по никакъв начин хората работещи в публичния сектор."

Синдикатите ще настояват заплатите в бюджетната сфера да се увеличат с 10%, а не със заложените 5 на сто.

Димитър Манолов, президент на КТ "Подкрепа": "Очевидно е, че нещата не вървят на добре, могат да тръгнат и на още по на недобре ако продължаваме така да я караме и си поставихме задачата да потърсим тези места, по които можем да постигнем максимално съгласие. Има няколко сектора в администрацията, където заплащанията са унизително ниски и може нещо да бъде направено."

Пламен Димитров, президент на КНСБ: "Няма как да има заплати някой да работи за 1400 лева и те да не протестират, те са по улиците с нашите знамена и знамената на колегите ни."

В парламента лидерът на ГЕРБ коментира, че са склонни на компромиси.

Бойко Борисов, председател на ПГ на ГЕРБ-СДС: "Ние ще отстъпим, от това което ви казвах всеки път че не ми харесва, от данък дивидент, ще отстъпим от двата процента и мисля, че ще станат един. СУБТО ще отпадне, категорично съм против."

За увеличение на заплатите в бюджетния сектор ще са необходими над 1 млрд. евро показват изчисленията на синдикалните организации. Допълнително ще са необходими и пари, за да се намали увеличаването на осигурителната тежест. Министерството на финансите ще разполага с пет дни, за да кажа откъде ще вземе тези допълнителни приходи или ще бъдат намалявани разходите. До момента Народното събрание е гласувало на първо четене бюджета. След промяна на големия бюджет, ще се наложи провеждането на нова комисия и за малките бюджети, които също трябва да бъдат коригирани преди да бъдат окончателно гласувани.

Делян Добрев, председател на бюджетната комисия към НС, ГЕРБ-СДС: "Ако успеем да се обединим около предложения приемливи за трите страни през следващата седмица, имаме достатъчно време до края на годината да приемем държавния бюджет. Аз лично съм изненадан, че допирните точки между работодатели и синдикати са много повече от очакваното и съм оптимист."

снимки: БНТ, БТА, БГНЕС

Фискалният съвет публикува своето становище относно бюджета за следващата година. Няколко са основните забележки в него - има сериозна опасност за неизпълнение на данъчните приходи с над 3,5 млрд. евро, за пета поредна година се изземват парите на държавните дружества, което може да ги постави под риск. Фискалният съвет критикува и разходната политика и подчертава, че увеличението на разходите в бюджетите за тази и следващата година значително надминават ръста на икономиката и това ще доведе рано или късно до увеличение на данъците.

Автори: Цветелина Катанска, Вера Александрова

#Бюджет 2026 #Министерство на финансите #проектобюджет #работодатели #синдикати

