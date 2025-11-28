Пламен Димитров, КНСБ: Недостигащите средства в бюджета най-вероятно ще бъдат взети от капиталовата програма

Недостигащите средства в бюджета най-вероятно ще бъдат взети от капиталовата програма, която е на стойност близо 8 млрд. евро. Това каза в "Денят започва" председателят на КНСБ Пламен Димитров.

В 10.00 ч. синдикатите са на среща с финансовия министър Теменужка Петкова.