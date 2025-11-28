БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Пламен Димитров, КНСБ: Недостигащите средства в бюджета най-вероятно ще бъдат взети от капиталовата програма

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Тя е на стойност близо 8 млрд. евро, допълни Пламен Димитров

пламен димитров кнсб недостигащите средства бюджета вероятно бъдат взети капиталовата програма
Недостигащите средства в бюджета най-вероятно ще бъдат взети от капиталовата програма, която е на стойност близо 8 млрд. евро. Това каза в "Денят започва" председателят на КНСБ Пламен Димитров.

В 10.00 ч. синдикатите са на среща с финансовия министър Теменужка Петкова.

"Това, което искаме да чуем, е има ли властта или тези, които управляват, някаква алтернатива на тези 850 млн. или 1 млрд. евро, които ще ги няма на входа, ако се удовлетворят основните искания на бизнеса и какво предлагат отзад да бъде по някакъв начин спестено. Това, което за съжаление подчертавам, може би изглежда най-вероятно е отново капиталовата програма. Както винаги сме знаели всъщност тя е близо 8 млрд. евро, 7 млрд. и половина евро, които са 15 милиарда лева, наистина безпрецедентна програма като ресурс, тазгодишната няма да бъде изпълнена, но ще видим. Така че може половината от тези средства от там да бъдат намерени с това, че ще жертваме инвестиционни проекти", заяви Пламен Димитров от КНСБ.

#Бюджет 2026 #Пламен Димитров #КНСБ #финансов министър #Теменужка Петкова #среща

Още от: Политика

Нови совалки за бюджета: Синдикати и работодатели се срещат с финансовия министър
Нови совалки за бюджета: Синдикати и работодатели се срещат с финансовия министър
Парите за гаранцията на Благомир Коцев са събрани от дарения, съобщиха от ПП Парите за гаранцията на Благомир Коцев са събрани от дарения, съобщиха от ПП
Чете се за: 00:47 мин.
Събират се дарения за паричната гаранция от 200 000 лв. на варненския кмет Събират се дарения за паричната гаранция от 200 000 лв. на варненския кмет
Чете се за: 01:12 мин.
Разследването срещу "Величие": Седем души са обвинени за участие в организирана престъпна група Разследването срещу "Величие": Седем души са обвинени за участие в организирана престъпна група
Чете се за: 00:30 мин.
Владислав Горанов: Бюджетът не е оттеглен, приет е на първо четене и стои в дневния ред на НС Владислав Горанов: Бюджетът не е оттеглен, приет е на първо четене и стои в дневния ред на НС
Чете се за: 02:37 мин.
Обрат в позицията: Властта изтегли проектобюджета и възстанови диалога със синдикати и работодатели (ОБЗОР) Обрат в позицията: Властта изтегли проектобюджета и възстанови диалога със синдикати и работодатели (ОБЗОР)
Чете се за: 07:32 мин.

