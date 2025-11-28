След стрелбата във Вашингтон: Почина ранената служителка на Националната гвардия

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Това съобщи американският президент Доналд Тръмп в телевизионно обръщение

стрелба Вашингтон
Снимка: БТА
Слушай новината

В Съединените щати 20-годишната служителка на Националната гвардия Сара Бекстром, която беше простреляна на няколко пресечки от Белия дом, е починала от раните си.

Това съобщи американският президент Доналд Тръмп в телевизионно обръщение.

24-годишният Андрю Уолф, който също беше прострелян, остава в критично състояние.

Нападателят, който е афганистански гражданин, е сътрудничил на ЦРУ и американската армия в Кандахар.

Пристигнал е в Съединените щати през 2021 година в рамките на кампания, която позволи на над 76 000 афганистанци да влязат в страната след изтеглянето на американските сили от родината им.

Издаването на визи за афганистанци е преустановено.

Ще се проверяват и всички хора със зелени карти от близо 20 държави, определяни от американските власти като рискови.

