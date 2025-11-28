БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спортни новини 28.11.2025 г., 06:30 ч.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази
Спортни новини 28.11.2025 г., 06:30 ч.
Scroll left Scroll right
Слушай новината
#спортни новини

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита
2
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1...
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
3
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в управлението
4
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в управлението
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София
5
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София
Путин с условия за край на войната, но няма да говори с ЕС
6
Путин с условия за край на войната, но няма да говори с ЕС

Най-четени

Дъжд и сняг в неделя
1
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
2
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
3
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
4
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Спортни предавания

Спортни новини 27.11.2025 г., 20:55 ч.
Спортни новини 27.11.2025 г., 20:55 ч.
Спортни новини 27.11.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 27.11.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 27.11.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 27.11.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 26.11.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 26.11.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 26.11.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 26.11.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 24.11.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 24.11.2025 г., 20:50 ч.

Водещи новини

Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Нови совалки за бюджета: Синдикати и работодатели се срещат с финансовия министър Нови совалки за бюджета: Синдикати и работодатели се срещат с финансовия министър
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
След стрелбата във Вашингтон: Почина ранената служителка на Националната гвардия След стрелбата във Вашингтон: Почина ранената служителка на Националната гвардия
Чете се за: 01:15 мин.
По света
94 са вече жертвите от пожара в няколко небостъргача в Хонконг 94 са вече жертвите от пожара в няколко небостъргача в Хонконг
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Съдът гледа мярката на шофьора, причинил катастрофата с 3 жертви на...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна Благомир...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Нова надежда за мир: Американска и украинска делегация ще се...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Вземете си чадър, ще ви трябва
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ