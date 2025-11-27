Валежите спират в неделя, код червено в три области утре

Спиране на валежите се очаква в неделя. Преди това в почти цялата страна ще продължи да вали, в много райони интензивно и с гръмотевична дейност. Най-големи сумарни количества се очакват в югозападните и крайните южни части от страната.

Код жълто и код оранжево за значителни валежи е обявено през следващото денонощие в Западна и в Централна България, а в областите Благоевград, Кърджали и Смолян, предупреждението е най-високата степен, код червено, за локални количества над 80 литра на кв. метър.

Максималните температури и утре ще останат в широки граници - от 6° в Северозападна България до 13° - 14° в източните части от страната, в София – около 9°, на морския бряг, където ще духа временно силен вятър, вече с посока от изток-североизток - от 14° до 17°.

За разлика от днес, утре и по Черноморието ще има валежи от дъжд, придружени на места и от гръмотевици.

В планините ще продължи да духа временно силен южен вятър. По-значителни валежи се очакват в масивите от Югозападна България и в Стара планина.

Границата между сняг и дъжд ще е на надморска височина около 1800 метра, но със застудяването в Западна Стара планина ще се понижи до около 1500 метра.

И към времето в Европа. Под влиянието на обширна област от високо атмосферно налягане на Пиренейския полуостров, във Франция и по-голямата част на Централна и Източна Европа, ще бъде слънчево. Обилни снеговалежи ще има утре в северните райони на Скандинавския полуостров.

Сняг ще вали и на места в западните райони от Балканите. В крайните северозападни части от полуострова ще бъде почти без валежи, но в останалата част от Балканите ще продължи да вали интензивно, като значителни количества се очакват в Северна Гърция и в южните участъци от адриатическото крайбрежие на полуострова.

И в събота в по-голямата част от страната, с изключение на източните райони, ще продължи да вали, по-интензивно в Източна България. Ще бъде ветровито, а температурите още ще се понижат.

В неделя валежите навсякъде ще спрат, облачността ще намалява и в началото на новата седмица отново ще има райони с отрицателни минимални температури, но максималните, след понижението в близките дни, ще тръгнат нагоре.