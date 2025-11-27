Предлагат основното образование да завършва в 8-и, а не в 7-и клас

Основното образование да завършва в 8-и, а не в седми клас, както e сега. Около това предложение се обедини образователната общност. Министър Красимир Вълчев посочи като грешка "свалянето" на основното образование с година надолу, което беше направено през 2016 година. На конференция днес бяха обсъдени задължителните матури по математика, промени в Националното външно оценяване и намаляването на чуждите езици в средните училища.

В седми клас учениците още са незрели и не могат да решат какво точно искат да учат в гимназията, по-късното профилиране е по-добро. Това казаха днес учители, експерти, родители в подкрепа на идеята отново да се премести в 8-и клас получаването на диплома за основно образование.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: "Действително това е въпросът, по който като че ли има най-голямо съгласие, сбъркахме с това, че свалихме основното образование в 7-и клас, има предимно негативни ефекти, много малко са положителните и затова има голяма степен на консенсус, че трябва да се върнем към структурата 4 плюс 4 плюс 4."

Венелина Николова, директор на 125-то СУ: "Осми е добър вариант, но това ще доведе след себе си огромни промени в цялата организация на цялото училищното образование. По отношение на вида на училищата и т.н., така че наистина това ще бъде една много сериозна реформа."

Националното външно оценяване след 4-ти и 10-и клас засега остава, каза министър Вълчев. Това след 7-и клас трябва да бъде отново на модули, смята голяма част от образователната общност, като първата му част да се използва за диагностика на обучението, а втората - за селекция на учениците за гимназиите.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: "Но не е необходимо този изпит да бъде за всички училища, за всички ученици. Някои, една голяма част от учениците могат да влязат в училище, където няма толкова голяма конкуренция без такъв изпит."

Снимки: БТА и БГНЕС

Казано беше още, че изучаването на езици трябва да се намали за сметка на математиката и природните науки, но не в езиковите гимназии, а в средните училища. Тъй като зрелостниците масово се явяват на матури по езици, имаше съгласие, че профилиращият предмет в 11-и и 12-и клас трябва да стане втора задължителна матура. Колкото до задължителната матура по математика - мненията са раздвоени. Някои смятат, че зрелостниците ще се провалят, други като като министър Вълчев са "за".

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: "Осемте страни, които са на първо място по ПИЗА имат задължителна матура по математика." Ивайло Ушагелов, директор на НПМГ: "Хубаво е, но тя за бъде съответно съобразено с нивото на учениците, които ще се явяват. Тя не може да бъде обща за абсолютно всички."

Един от вариантите е тази матура да е задължителна само за учениците, които изучават разширено математика. През следващите месеци ще се изготви концепция по тези важни проблеми в образованието, каза министърът, и ще се внесат нови промени в Закона за предучилищното и училищното образование.





