БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена...
Чете се за: 01:37 мин.
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в...
Чете се за: 04:00 мин.
Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна...
Чете се за: 03:05 мин.
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на...
Чете се за: 06:10 мин.
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е...
Чете се за: 01:15 мин.
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи...
Чете се за: 00:30 мин.
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
Чете се за: 01:50 мин.
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Предлагат основното образование да завършва в 8-и, а не в 7-и клас

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Запази

Националното външно оценяване след четвърти и десети клас засега остава

промени учебния план предлагат основното образование завършва клас
Слушай новината

Основното образование да завършва в 8-и, а не в седми клас, както e сега. Около това предложение се обедини образователната общност. Министър Красимир Вълчев посочи като грешка "свалянето" на основното образование с година надолу, което беше направено през 2016 година. На конференция днес бяха обсъдени задължителните матури по математика, промени в Националното външно оценяване и намаляването на чуждите езици в средните училища.

В седми клас учениците още са незрели и не могат да решат какво точно искат да учат в гимназията, по-късното профилиране е по-добро. Това казаха днес учители, експерти, родители в подкрепа на идеята отново да се премести в 8-и клас получаването на диплома за основно образование.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: "Действително това е въпросът, по който като че ли има най-голямо съгласие, сбъркахме с това, че свалихме основното образование в 7-и клас, има предимно негативни ефекти, много малко са положителните и затова има голяма степен на консенсус, че трябва да се върнем към структурата 4 плюс 4 плюс 4."

Венелина Николова, директор на 125-то СУ: "Осми е добър вариант, но това ще доведе след себе си огромни промени в цялата организация на цялото училищното образование. По отношение на вида на училищата и т.н., така че наистина това ще бъде една много сериозна реформа."

Националното външно оценяване след 4-ти и 10-и клас засега остава, каза министър Вълчев. Това след 7-и клас трябва да бъде отново на модули, смята голяма част от образователната общност, като първата му част да се използва за диагностика на обучението, а втората - за селекция на учениците за гимназиите.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: "Но не е необходимо този изпит да бъде за всички училища, за всички ученици. Някои, една голяма част от учениците могат да влязат в училище, където няма толкова голяма конкуренция без такъв изпит."

Снимки: БТА и БГНЕС

Казано беше още, че изучаването на езици трябва да се намали за сметка на математиката и природните науки, но не в езиковите гимназии, а в средните училища. Тъй като зрелостниците масово се явяват на матури по езици, имаше съгласие, че профилиращият предмет в 11-и и 12-и клас трябва да стане втора задължителна матура. Колкото до задължителната матура по математика - мненията са раздвоени. Някои смятат, че зрелостниците ще се провалят, други като като министър Вълчев са "за".

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: "Осемте страни, които са на първо място по ПИЗА имат задължителна матура по математика."

Ивайло Ушагелов, директор на НПМГ: "Хубаво е, но тя за бъде съответно съобразено с нивото на учениците, които ще се явяват. Тя не може да бъде обща за абсолютно всички."

Един от вариантите е тази матура да е задължителна само за учениците, които изучават разширено математика. През следващите месеци ще се изготви концепция по тези важни проблеми в образованието, каза министърът, и ще се внесат нови промени в Закона за предучилищното и училищното образование.


#осми клас #основно образование #седми клас

Последвайте ни

ТОП 24

Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има ранени полицаи (ВИДЕО)
1
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има...
Ивайло Мирчев: При протест с 30 000 души се изпращат провокатори. Основното не са сблъсъците
2
Ивайло Мирчев: При протест с 30 000 души се изпращат провокатори....
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита
3
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1...
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
4
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Нощ на напрежение пред парламента: Ескалация, блокада и ранени полицаи
5
Нощ на напрежение пред парламента: Ескалация, блокада и ранени полицаи
Парламентът събра кворум от втория опит
6
Парламентът събра кворум от втория опит

Най-четени

Дъжд и сняг в неделя
1
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
2
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
3
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
4
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
5
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от Северозападна България?
6
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от...

Още от: Образование

Меморандум за сътрудничество подписаха СУ "Св. Климент Охридски" и Токийският университет
Меморандум за сътрудничество подписаха СУ "Св. Климент Охридски" и Токийският университет
Спор за училищните дворове - да останат заключени или да са отворени извън учебно време? Спор за училищните дворове - да останат заключени или да са отворени извън учебно време?
Чете се за: 06:37 мин.
Софийският университет чества деня на св. Климент Охридски Софийският университет чества деня на св. Климент Охридски
Чете се за: 00:37 мин.
Американската икона Еди Мърфи с награда за цялостни постижения Американската икона Еди Мърфи с награда за цялостни постижения
Чете се за: 03:12 мин.
В топ 3 по заплати - завършилите военно дело, информатика и национална сигурност В топ 3 по заплати - завършилите военно дело, информатика и национална сигурност
Чете се за: 03:05 мин.
Какъв е рейтингът на висшите училища в страната? Какъв е рейтингът на висшите училища в страната?
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Обрат в позицията: Властта изтегли проектобюджета и възстанови диалога със синдикати и работодатели (ОБЗОР) Обрат в позицията: Властта изтегли проектобюджета и възстанови диалога със синдикати и работодатели (ОБЗОР)
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в управлението БСП намекна, че може да преосмисли участието си в управлението
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна Благомир Коцев от ареста Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна Благомир Коцев от ареста
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
35 л/кв. м дъжд: Наводнени къщи, улици и мостове в района на Петрич...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Путин с условия за край на войната, но няма да говори с ЕС
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Съдът назначи нова автотехническа експертиза по делото за смъртта...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1...
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ