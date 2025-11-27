Тества се начин за възстановяване на Големия бариерен риф с изкуствен интелект

Учени в Австралия търсят нов начин за възстановяване на Големия бариерен риф след масовото избелване на коралите. Тества се AI-система, която помага на лодки да засаждат малки корали на точното място.

Системата използва камери, GPS и изкуствен интелект, който следи морското дъно и посочва кога да се пусне малко керамично устройство с млад корал. По този начин коралите падат точно там, където имат най-голям шанс да се закрепят и пораснат.

Проектът е в отговор на рекордното глобално избелване на коралите, намалило покритието на твърдите корали по целия риф. Новата технология може да бъде ключова за спасяването му в бъдеще.