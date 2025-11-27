Търг на легендарни холивудски реквизити в Лондон

През декември в Лондон ще се проведе търг на легендарни филмови реквизити от над 300 холивудски продукции. Предлагат се над 1300 предмета на обща стойност около 8 милиона паунда.

Гвоздеят на събитието е бластерът на Боба Фет от „Империята отвръща на удара“, очакван да достигне 700 000 паунда.

В списъка са още каски и оръжия от „Междузвездни войни“, шапката на Индиана Джоунс, ховърбордът на Марти Макфлай от „Завръщане в бъдещето“, костюми на Спайдърмен, Уил Феръл и Брад Пит и магически находки от „Хари Потър“, включително истинският билет за Хогуортс Експрес.

Търгът се организира от една от най-известните аукционна къща за кино реликви от 5 до 7 декември.