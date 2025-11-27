Остава малко повече от месец до въвеждането на еврото

Малко повече от месец остава до официалното въвеждане на еврото като официална валута на България на 1 януари 2026 г. Важно е да се знае, че в новогодишната нощ за няколко часа няма да работят POS терминалите и банкоматите поради настройване на банковите системи.

Ще трябва да плащаме само в брой. Някои ресторанти няма да работят през новогодишната нощ, за да избегнат обърквания при преминаването към еврото. Експертите съветват хората, празнуващи в заведение, да носят пари в брой и да не разчитат на POS терминали на 31 декември вечерта.