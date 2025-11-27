Обрат в позицията: Властта изтегли проектобюджета и възстанови диалога със синдикати и работодатели (ОБЗОР)

Правителството оттегля първия бюджет на страната ни в евро за следващата година. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви тази сутрин, че управляващите са взели това решение след снощния протест. Премиерът Росен Желязков заяви, че ще се опитат да подновят диалога с работодатели и синдикати. Още утре в Министерството на финансите започват срещи между властта и социалните партньори. От опозицията са доволни, че властта се е вслушала в гражданите. Според икономисти няма проблем приемането на бюджета да се отложи за след 1 януари.

Тази сутрин - обрат в позицията на управляващите. Още сутринта лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че проектобюджетът трябва да се преработи, независимо че вече беше приет на първо четене, а днес бюджетната комисия трябваше да го приеме и на второ. След като и Съветът за съвместно управление обсъди темата, премиерът Росен Желязков потвърди, че изтеглят план-сметката. Той увери, че ще се опитат да възстановят диалога със синдикатите и работодателите. От ПП-ДБ са доволни, че след снощните протести управляващите са чули гласа на хората. "Възраждане" настояват протестите да продължат.

Още преди началото на пленарния ден от ДСБ предложиха изход от напрежението и протестите, предизвикани от проектобюджета.

Атанас Атанасов - ПГ на ПП-ДБ: "Още днес министър-председателят и финансовият министър да оттеглят този бюджет, да го върнат, да го преработят, да помолят три Тристранката културно и възпитано също така да са присъедини и да бъдат прегледани всички сметки, да бъдат орязани всички от тези разходи за черните каси, които са предвидили."

След близо час лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че оттеглят план-сметката. Припомни, че много пъти е казвал, че този бюджет не му харесва.

Бойко Борисов, председател на ПГ на ГЕРБ-СДС: "Събрах сутринта домсъвета, събрах подкрепящите партии. Премиерът и финансовият министър като мандатоносител и им казах този бюджет да се изтегли. Или да намеря законова форма, защото е приет на първо четене. Докато не се възстанови диалогът с Тристранката, докато всички не седнат и не се разберат как ще се управлява в следващите години, ще се работи със стария бюджет. За разлика от други хора аз дори един човек да протестира се опитвам да чуя какво казва. И в някои от исканията има логика, има разум. А и самият аз десетилетия наред съм работил винаги с диалог с Тристранката. На госпожата да кажа, че когато има Шампионска лига и играе "Реал Мадрид" да отида на протест."

Според правилника на парламента бюджетът, след като е приет на първо четене, може да бъде изтеглен, но след гласуване в пленарна зала. Има и вариант план-сметката да не се изтегля, а да се приемат необходимите промени преди второто обсъждане в зала. От опозицията са доволни, че протестите постигнаха целта си.

Асен Василев, ПГ на ПП-ДБ: "След като не чуха опозицията, след като не чуха експертите, след като отказаха да чуят бизнеса се радваме, че най-накрая чуха българските граждани и този пагубен за страната бюджет ще бъде оттеглен и преработен."

Ивайло Мирчев, ПГ на ПП-ДБ: "Да бъдат приети реформите, нашите предложения, пакета от десни мерки. Да бъдат махнати всички ограничения към бизнеса, този рекет под формата на СУБТО, осигуровките, данък дивидент."

Цончо Ганев, ПГ на "Възраждане": Правителството от един протест на обединената опозиция застана в ситуация, в която почна да дава задна скорост и се уплаши. Опозицията в момента действа синхронизирано, обединени сме. Дано да не дадат задна от ПП и ДБ да не са се разбрали с ГЕРБ и да свият платната.

В парламента след среща на коалиционните партньори, премиерът Росен Желязков заяви, че натрупаното социално напрежение и снощния протест са ясен знак, че трябва интересите на страната и обществото да бъдат поставени над чисто политическите разбирания.

Росен Желязков - министър председател: "В последния месец в навечерието на влизането на България в еврозоната, имаме нужда преди всичко от стабилност и от увереност. Затова моят призив, особено към тези представители на опозицията, за които европейският избор е не просто ценност, а осъзната политическа посока да проявят разум. Ние ще седнем на масата на разговорите, отново ще се опитаме да възстановим диалога със синдикати и с работодатели, да се опитаме да постигнем макроикономически параметри по отношение на бюджета, такива каквито да бъдат удовлетворителни за голяма част и от бизнеса, и за голяма част от обществото."

Желязков посочи, че той и колегите му са наясно, че са в сложно управленско мнозинство, в което има различни политически тенденции.Но социалното напрежение изисква конкретни и много ясни отговори за това как се пази социалният мир.

Росен Желязков - министър председател: "Имаме достатъчно време през месец декември да постигнем онези очаквания или да обясним онези проблеми, които се изтъкват като дефекти на проектобюджета, за да имаме в крайна сметка един балансиран бюджет, който отговаря на политическата спектралност на управлението."

В ранния следобед в профила си във Фейсбук Бойко Борисов обяви, че диалогът между работодатели и синдикати е възстановен. И още утре в Министерството на финансите започват срещи, на които ще бъдат изгладени всички детайли. Заявява, че държавата застава зад всеки български гражданин. Подчертава, че около това са се обединили на среща в Централата на ГЕРБ той, министри, депутати, експерти от ГЕРБ, както и работодателите от КРИБ, БСК и синдикални лидери. Борисов посочва също А в обсъжданията по Бюджета за догодина ще участват представители на четирите партии, подкрепящи правителството.

Автори: В. Александрова, Ир. Цонева, Ал. Шаламанов