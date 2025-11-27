Технологиите "събудиха" камбанения звън в Неделино

Инсталираха електронен камбанен звън и нов часовников механизъм в Неделино. Така още за Никулден родопският град отново ще бъде огласен от празничните камбани на църквата "Света Неделя".

Православният храм в Неделино е построен преди 30 години. Един от радетелите за съграждането му е Анета Бозвелиева, която в продължение на 10 години биела камбаните.

Анета Бозвелиева: "Те са две камбани, зависи от музиката, която искаш да получиш, така са бият. Вътрешното усещане аз имам, като си ги бия - винаги ги бия по друг начин, който друг да бие, познават мойто биене на камбаните."

Сега вече ѝ е трудно. А от няколко месеца камбаненият звън съвсем замлъкнал, след като и свещеникът, който служи в храма, се разболял. Така се родила идеята камбаните да се бият електронно. С осъществяването ѝ се заел кметът на Неделино Боян Кехайов.

Боян Кехайов - кмет на Неделино: "Свързах се с фирма, която е правила подобни съоръжения и те ме увериха, че могат да доставят качествени материали от Германия, за да монтират такъв механизъм на църквата. Свързах се и с представители на Пловдивската митрополия, за да ги запозная с идеята, те ми дадоха съгласие."

Осигурил и дарители, които предоставили повече от 30 хиляди лева за двата механизма за камбаните и градския часовник. И майсторите от Батак вече работят на място.

Трендафил Горанов - майстор: "След като навлязоха вече този тип технологии за оборудване на градски часовници и черковни камбани, звънене без намесата на човека, с електронни средства се опитваме, където можем, да помогнем." Димитър Горанов - майстор: "Инсталираме фасаден часовник и електромагнитни чукове за звъна на камбаната. Това е единна система, която е свързана с електронен часовник-майка, който управлява часовниковия механизъм, който е тука на читалището и съответно спрямо зададения час и време - има много възможности и функции, нали може камбаните да отмерват всеки един час, половин час, съответно да се зададат програми за празнично звънене на камбаните." Боян Кехайов - кмет на Неделино: "В 8.00 часа и в 17.00 часа камбаната ще бие празнично, така е по канон, съгласно православния календар. А другата идея, която имаме, е часовникът да бие на всеки кръгъл час."

Кметът има и идея в определени часове от часовника да звучи прочутият неделински двуглас, но това тепърва ще се обсъжда.