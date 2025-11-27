Първа визита в чужбина: Папа Лъв XIV в Турция и Ливан

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на...
Чете се за: 06:10 мин.
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е...
Чете се за: 01:15 мин.
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи...
Чете се за: 00:30 мин.
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
Чете се за: 01:50 мин.
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.

Главата на Римокатолическата църква се срещна с президента Ердоган

първа визита чужбина папа лъв xiv турция ливан
Снимка: БТА
Слушай новината

Папа Лъв XIV пристигна в Турция - първото му пътуване в чужбина откакто е начело на Римокатолическата църква. Той посети Музея на Ататюрк и се срещна с президента Реджеп Ердоган.

След Турция, Лъв XIV ще посети Ливан. Първата му обиколка ще продължи до до 30 ноември и е по повод 1700-годишнината от Първия вселенски събор в Никея, където през 325 година, е съставен първият Символ на вярата, обединяващ Източната и Западната църква.

Първоначално покойният Папа Франциск трябваше да посети Турция и Ливан. Решението на Лъв XIV да го направи показва не само приемственост, но и спазване на обещанието да гради мостове. В двете държави посланието му ще е за мир и единение.

снимки: БТА

#папа Лъв XIV #Реджеп Ердоган #Ливан #Турция #визита

