Първа визита в чужбина: Папа Лъв XIV в Турция и Ливан

Папа Лъв XIV пристигна в Турция - първото му пътуване в чужбина откакто е начело на Римокатолическата църква. Той посети Музея на Ататюрк и се срещна с президента Реджеп Ердоган.

След Турция, Лъв XIV ще посети Ливан. Първата му обиколка ще продължи до до 30 ноември и е по повод 1700-годишнината от Първия вселенски събор в Никея, където през 325 година, е съставен първият Символ на вярата, обединяващ Източната и Западната църква.

Първоначално покойният Папа Франциск трябваше да посети Турция и Ливан. Решението на Лъв XIV да го направи показва не само приемственост, но и спазване на обещанието да гради мостове. В двете държави посланието му ще е за мир и единение.

снимки: БТА