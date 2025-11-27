Проливни валежи до събота

Днес в почти цялата страна ще бъде дъждовно. Код жълто и код оранжево за значителни количества е обявено в Западна и в Централна Южна България, а в област Благоевград – предупреждението е от третата, най-висока степен, код червено, за възможни количества над 65 литра на кв. метър.

С умерен вятър от запад-северозапад ще продължи да нахлува по-студен въздух и максималните температури в Дунавската равнина ще бъдат от 6° до 8°, в София - около 8°.

В останалата част от страната, където вятърът ще остане от юг, температурите ще се задържат високи за края на ноември, от 12° до 17°, и на места валежите там ще бъдат придружени от гръмотевична дейност, не твърде типична за сезона.

През следващото денонощие в почти в цялата страна ще вали дъжд.

Обилни и продължителни ще са валежите в западните, южните и централните части от страната.

В повечето райони ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще останат в широки граници - от 6° в Северозападна България до 13 - 14° в източните части от страната в София - около 9°, на морския бряг - от 14° до 17°.

За разлика от днес, утре и по Черноморието ще има валежи от дъжд, придружени на места и от гръмотевици. Ще духа временно силен вятър, вече с посока от изток-североизток.

В планините ще продължи да духа временно силен южен вятър. По-значителни валежи се очакват в масивите от Югозападна България и в Стара планина.

В събота в западните райони валежите ще спират, но в останалата част от страната ще продължи да вали, по-интензивно в Източна България. Ще бъде ветровито, а температурите още ще се понижат. В неделя валежите навсякъде ще спрат, облачността ще намалява и в началото на новата седмица отново ще има райони с отрицателни минимални температури, но максималните, след понижението в близките дни, ще тръгнат нагоре.