БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на...
Чете се за: 06:17 мин.
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е...
Чете се за: 01:15 мин.
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи...
Чете се за: 00:30 мин.
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
Чете се за: 01:50 мин.
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Проливни валежи до събота

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес в почти цялата страна ще бъде дъждовно. Код жълто и код оранжево за значителни количества е обявено в Западна и в Централна Южна България, а в област Благоевград – предупреждението е от третата, най-висока степен, код червено, за възможни количества над 65 литра на кв. метър.

С умерен вятър от запад-северозапад ще продължи да нахлува по-студен въздух и максималните температури в Дунавската равнина ще бъдат от 6° до 8°, в София - около 8°.

В останалата част от страната, където вятърът ще остане от юг, температурите ще се задържат високи за края на ноември, от 12° до 17°, и на места валежите там ще бъдат придружени от гръмотевична дейност, не твърде типична за сезона.

През следващото денонощие в почти в цялата страна ще вали дъжд.

Обилни и продължителни ще са валежите в западните, южните и централните части от страната.

В повечето райони ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще останат в широки граници - от 6° в Северозападна България до 13 - 14° в източните части от страната в София - около 9°, на морския бряг - от 14° до 17°.

За разлика от днес, утре и по Черноморието ще има валежи от дъжд, придружени на места и от гръмотевици. Ще духа временно силен вятър, вече с посока от изток-североизток.

В планините ще продължи да духа временно силен южен вятър. По-значителни валежи се очакват в масивите от Югозападна България и в Стара планина.

В събота в западните райони валежите ще спират, но в останалата част от страната ще продължи да вали, по-интензивно в Източна България. Ще бъде ветровито, а температурите още ще се понижат. В неделя валежите навсякъде ще спрат, облачността ще намалява и в началото на новата седмица отново ще има райони с отрицателни минимални температури, но максималните, след понижението в близките дни, ще тръгнат нагоре.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
1
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има ранени полицаи (ВИДЕО)
2
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има...
Ивайло Мирчев: При протест с 30 000 души се изпращат провокатори. Основното не са сблъсъците
3
Ивайло Мирчев: При протест с 30 000 души се изпращат провокатори....
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
4
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
Протест срещу реформата в паркирането в София
5
Протест срещу реформата в паркирането в София
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
6
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
4
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Времето

НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна България
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна България
Дъждът властва до неделя, в четвъртък ще вали в почти цялата страна Дъждът властва до неделя, в четвъртък ще вали в почти цялата страна
Чете се за: 02:30 мин.
Нова валежна обстановка започва от днес Нова валежна обстановка започва от днес
Чете се за: 02:27 мин.
Жълт код за силен вятър Жълт код за силен вятър
Чете се за: 03:25 мин.
Опасно силен вятър в сряда – жълт код в половин България Опасно силен вятър в сряда – жълт код в половин България
Чете се за: 02:32 мин.
Мъглива утрин и затопляне през деня Мъглива утрин и затопляне през деня
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи (СНИМКИ и ВИДЕО) Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
Пеевски: Искат ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу? Пеевски: Искат ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу?
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Обрат по бюджетната процедура: Управляващите изтеглят план-сметката
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Откриха тялото на убит мъж в реката край Мадан
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Недекларирани цигулки задържаха митничарите на столичното летище
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
"Космическа пеперуда" запечата телескоп в Чили
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ